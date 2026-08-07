پخش زنده
امروز: -
امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن آمریکایی در مقابل مقاومت جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شکست خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله عبادی زاده در خطبههای نمازجمعه بندرعباس افزود: تهدیدات رئیس جمهور آمریکا، شتاب زدگی و خارج کردن بخشی از تجهیزاتش از منطقه نشان دهنده درماندگی دشمن در برابر قدرت ایران است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: به کشورهای منطقه هشدار میدهیم با طناب پوسیده آمریکا و صهیونیست وارد چاه نشوند.
آیت الله عبادی زاده افزود: کشورهای منطقه پایگاههای خود را در اختیار دشمن قرار ندهند، چون خودشان آسیب میبینند.
امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن آمریکایی بداند در صورت تهدید قرار گرفتن زیرساختهای کشور، زیرساختهای منطقه نابود میشود.
آیت الله عبادی زاده افزود: ملت ایران در جنگ روایتها سربلند است ودر دفاع مقدس پایداری خود را به دنیا نشان دادند.
امام جمعه بندرعباس گفت: صلابت رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلاش رزمندگان و نیروهای مسلح، میدان داری مردم رمز پیروزی است.
آیت الله عبادی زاده افزود: امروز دشمن میخواهد هویت انسانی، اعتقادی و فطری را خدشه دار کند، اما تا کنون با بصیرت مردم ایران به اهداف خود نرسیدهاند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: پیاده روی اربعین کنگره عظیمی است که بیش از ۲۰ میلیون زائر برای اهل بیت (ع) خدمت میکنند.
آیت الله عبادی زاده افزود: پیاده روی اربعین نماد وحدت و همبستگی مردم، اهل تسنن و شیعه در کنار هم است.
امام جمعه بندرعباس گفت: ترویج فرهنگ حسینی برای بسترسازی ظهور از مهمترین اهداف مراسم اربعین است.
بیشتربخوانید: حضور نماینده ولی فقیه در اجتماع شبانه حاجی آباد
آیت الله عبادی زاده افزود: اختراعات، تنوع فعالیت، فرهنگ جهادی و پاسداری از ارزشها از مهمترین دستاوردهای جهاد دانشگاهی است.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به سالروز شهادت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) افزود: نورانیت جامعه بشری، فلسفه خلقت انسان و اقامه عدل از برکات پیامبر اسلام است.