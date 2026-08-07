استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش برجسته استان در دفاع از کشور گفت: نسل‌های آینده باید با رشادت‌های قهرمانان ایثار و شهادت استان آشنا شوند.

استاندار کرمانشاه: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌ های آینده منتقل شود

استاندار کرمانشاه: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌ های آینده منتقل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در بازدید از مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه در طول ۴۷ سال گذشته همواره استانی محوری در رخدادهای مهم انقلاب اسلامی بوده است و در دوران دفاع مقدس با ایستادگی رزمندگان و مردم خود، دشمن را در مرزهای این سرزمین زمین‌گیر کرد.

وی افزود: مردم کرمانشاه در مقاطع مختلف از جمله مقابله با گروه تروریستی داعش و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور ایفا کردند و این افتخارات و رشادت‌های قهرمانان استان باید به‌صورت ماندگار ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرکز فرهنگی دفاع مقدس بستر مناسبی برای ثبت و روایت این حماسه‌ها است گفت: این مجموعه در ورودی شهر کرمانشاه جانمایی مناسبی دارد و به‌عنوان مرکز فرهنگی اصلی استان، در سه مرحله طراحی شده است.

حبیبی با اشاره به بازدید سال گذشته از این طرح افزود: اگرچه به‌دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و برخی محدودیت‌ها، روند اجرای طرح با کندی همراه شد، اما انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌ها، عملیات اجرایی آن با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی از تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در تکمیل طرح خبر داد و گفت: با برگزاری نشست‌های تخصصی برای تأمین منابع مالی و اجرای برنامه زمان‌بندی، تلاش خواهیم کرد مرحله نخست این طرح هرچه سریع‌تر آماده بهره‌برداری شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل جوان منتقل شود تا همگان بدانند برای حفظ انقلاب اسلامی و امنیت کشور چه فداکاری‌های بزرگی انجام شده است.