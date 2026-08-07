به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره)، با اشاره به سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره)، برکات این نهاد را در هماهنگی رویداد‌های ملی و انقلابی یادآور شد و افزود: حضور پرشور و مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها که طی ۱۵۰ شب گذشته به ثبت رسیده، ثمره همین هماهنگی‌ها و پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب است.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تحلیل مواضع اخیر سران آمریکا، افزود: تهدید‌های توخالی ترامپ و عقب‌نشینی شتاب‌زده تجهیزات نظامی آنان از منطقه، نشان‌دهنده شکست راهبردی دشمن در معادله قدرت با ایران اسلامی است.

وی گفت: اعتراف اخیر ترامپ مبنی بر «سرسختی ملت ایران» مصداق بارز آیه «اشداء علی الکفار» است که نشان می‌دهد ملت ایران در برابر دشمنان مقتدرانه ایستاده است.

محمودی با مقایسه مداخلات نظامی پیشین آمریکا در کویت، افغانستان و عراق با مواجهه آنان در برابر ایران، تأکید کرد: دشمن با محاسبات غلط تصور می‌کرد ایران نیز مشابه دیگر کشورهاست، اما آنان نمی‌دانستند که در ایران با دولت طرف نیستند، بلکه با یک ملت متحد رو‌به‌رو هستند؛ چنان‌که امام راحل (ره) فرمودند «من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم».

وی با اشاره به آمار رسمی هزینه‌های نظامی آمریکا، گفت: طبق آمار‌های خودِ آمریکایی‌ها، حدود ۱۴۰۰ موشک در تقابل با ایران هدر رفته که تا سال‌ها قادر به جایگزینی آن نیستند. پیش از انقلاب، نظم دو ستونی آمریکا در خلیج‌فارس برقرار بود، اما امروز مدیریت تنگه هرمز در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امام‌جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به امنیت مطلوب مراسم اربعین امسال، گفت: این رویداد حکایت از حضور هوشمندانه مردم دارد و دشمن باید بداند که حتی با گذشت زمان و تداوم جنگ‌های ترکیبی، هیچ خللی در عزم و اراده پولادین ملت ایران ایجاد نخواهد شد.