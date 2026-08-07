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نماینده ولیفقیه در استان فارس در خطبههای نماز جمعه شیراز گفت: ایستادگی ملت ایران عامل اصلی ناکامی دشمن بوده و به فضل الهی، جهان بهزودی شاهد شکست کامل دشمن در برابر اراده ملت ایران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به اینکه دشمن به ناتوانی خود در برابر اراده ملت ایران اذعان کرده است، خاطرنشان کرد: ایستادگی ملت ایران عامل اصلی ناکامی دشمن بوده و به فضل الهی، جهان بهزودی شاهد شکست کامل دشمن در برابر اراده ملت ایران خواهد بود.
امام جمعه شیراز با تأکید بر شدت نبرد ترکیبی دشمن علیه بافت اجتماعی ایران، فرهنگ قرآنی را اصلیترین سلاح و سپر دفاعی برای خنثی کردن توطئههای آمریکا و متحدانش دانست.
آیتالله دژکام تصریح کرد : در شرایط حساس تقابل با دشمن، تقویت بنیانهای قرآنی تنها راه مقابله با آسیبهای اجتماعی و پیروزی نهایی در جنگهای نرم است.
وی در خطبههای نماز تأکید کرد: توسعه این فرهنگ، یکی از شاخصهای اصلی موفقیت جمهوری اسلامی و ابزاری حیاتی برای رسیدن به یک جامعه متعالی در برابر فشارهای خارجی است.
آیتالله دژکام در ادامه با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، بر نقش هر مسلمان در پیشبرد فعالیتهای قرآنی تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی تنها با رشد متوازن در همه عرصهها، از جمله پیشرفتهای اقتصادی در کنار توسعه فرهنگ متعالی قرآن، به تعالی میرسد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس در بخش دیگری از خطبههای خود، ضمن تأکید بر لزوم تبعیت جریانهای سیاسی از ولایت فقیه، از پیامهای راهبردی رهبری در مقاطع حساس یاد کرد و افزود: مواضع رهبر انقلاب درباره مسائل اخیر کاملاً روشن است؛ جریانهای سیاسی باید از سهمخواهی و اظهارنظرهای تفرقهآفرین پرهیز کنند، چرا که تبعیت از ولایت فقیه، زمینهساز عزت و سعادت جامعه اسلامی در برابر چالشهای پیش رو خواهد بود.