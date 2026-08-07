امام جمعه موقت بیرجند گفت: حضور مستمر مردم در بیش از ۱۵۰ شب میدان داری در اجتماعات شبانه، نشانه اقتدار ملت مبعوث شده ایران و حمایت از منافع ملی است.

میدان داری مردم، نشانه دفاع از منافع ملی و اقتدار ملت است

میدان داری مردم، نشانه دفاع از منافع ملی و اقتدار ملت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به حضور شبانه مردم در میدان، این حضور را نشانه حمایت اجتماعی از کشور و آمادگی مردم برای دفاع از منافع ملی دانست و از تلاش نیرو‌های مسلح و مسئولان در شرایط اخیر قدردانی کرد.

حجت الاسلام مختاری با گرامیداشت مناسبت‌های پیش رو و تسلیت ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، حضور گسترده مردم در مراسم‌های اخیر را نشانه پیوند مردم با فرهنگ اسلامی و اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.

خطیب موقت جمعه بیرجند گفت: فرهنگ اسلامی، در کنار عقلانیت و معنویت، باید با حضور مردم و حفظ هویت دینی همراه باشد.

وی با استناد به آموزه‌های قرآن و سیره اهل‌بیت (ع)، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی را از اصول مهم جامعه اسلامی عنوان کرد و افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که در برابر زیاده خواهی قدرت‌های مستکبر، حفظ استقلال و عزت ملی، نیازمند هوشیاری، اقتدار و تقویت توان بازدارندگی است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به مذاکرات و تحولات اخیر، تأکید کرد: گفت‌و‌گو برای پایان جنگ، پیگیری حقوق ملت و تثبیت دستاورد‌ها می‌تواند انجام شود، اما نباید نسبت به طرف مقابل خوش‌بین یا از تجربه‌های گذشته غافل بود.

به گفته وی لازم است مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها، امنیت و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، خواستار پیگیری حقوق قربانیان و رسیدگی به ابعاد حقوقی این حوادث شد و افزود: موضوع امنیت مسئولان عالی‌رتبه کشور نیز باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین وحدت و انسجام داخلی را از نیاز‌های اساسی کشور دانست و تأکید کرد: مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان باید با حفظ اتحاد و همدلی، برای تأمین امنیت، پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تلاش کنند.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت تبعیت از تصمیمات رهبری و رعایت مصالح کشور گفت: تصمیم نهایی درباره مسیر پیش‌رو باید با در نظر گرفتن شرایط کشور، منافع مردم و مصالح ملی اتخاذ شود و همه جریان‌های داخلی باید در چارچوب قانون و حفظ وحدت از تصمیمات نظام حمایت کنند.