پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت سمنان: ملت ایران با الگوگیری از مکتب عاشورا و تکیه بر مقاومت و ولایتمداری، در برابر توطئهها و زورگویی دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد امام جمعه موقت سمنان در خطبه های نماز این هفته گفت: شهادت رهبر شهید موجب شد دنیا بیش از پیش ایران را بشناسد و ملت ایران پس از انقلاب اسلامی همواره ثابت کردهاند که در برابر تجاوز و زورگویی ایستادگی کرده و متجاوزان را تنبیه خواهند کرد.
امام جمعه موقت سمنان با هشدار به آمریکا و قدرتهای استکباری تصریح کرد: امروز آمریکا دچار یک اشتباه محاسباتی بزرگ شده است و با ورود به باتلاقی که خود ایجاد کرده، طی ۱۵۰ روز اخیر بارها لب به اعتراف گشوده است، اما باید بداند مقاومت مردمی، این کشور را به شکست دچار خواهد کرد.
حجتالاسلام مهدوینژاد بر ضرورت حفظ وحدت ملی در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد و گفت: تنها راه عبور از بحرانها، انسجام و همدلی در سایه رهبری است.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار، خبر و خبرنگاری را از مسائل حیاتی جامعه برشمرد و با بیان اینکه دشمن هزینههای زیادی در عرصه رسانه صرف میکند، بر ضرورت مقابله با جنگ رسانهای دشمن تاکید کرد.