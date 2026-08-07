پخش زنده
امروز: -
امامجمعه یاسوج وحدت و انسجام ملی را مهمترین مسئله امروز کشور دانست و گفت: برخی از روی غفلت علیه وحدت ملی اظهار نظر میکنند و به آن ضربه میزنند و این کار خیانت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله حسینی در خطبههای امروز نماز جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه دشمن پس از شکست به دنبال ایجاد اختلاف است گفت: دشمن وقتی در میدان شکست میخورد به سراغ تفرقه و اختلاف میان مردم و مسئولان و ایجاد بیاعتمادی میرود.
وی افزود: باید جلوی این اقدامات گرفته شود و اجازه داده نشود وحدت جامعه در چنین شرایطی از بین برود.
امامجمعه یاسوج همچنین با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی گفت: اربعین نمایش عشق، علاقه و ایمان مردم به اسلام، قرآن، پیامبر و اهل بیت (ع) به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
امامجمعه یاسوج همچنین با اشاره به روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم گفت: اگر این شهدا در سالهای گذشته در مناطق مختلف نمیجنگیدند، جنگی که امروز بر ما تحمیل شد ممکن بود سالها پیش و حتی ۱۵ یا ۲۰ سال قبل به کشور تحمیل میشد.
آیتالله حسینی در ادامه سخنانش به روز خبرنگار اشاره کرد و گفت:خبرنگاری کار بسیار مقدسی است، زیرا به آگاهی و اطلاعات مردم کمک میکند به شرط آنکه مطالب درست، تحلیلهای صحیح و مطالب در راستای منافع و مصالح کشور و ملت بیان شود.
وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ گفت: تشکیل جهاد دانشگاهی یک اقدام مقدس بود که دانشگاه را با تفکر جهادی وارد میدان کرد و آثار و برکات فراوانی برای کشور به همراه داشته است.