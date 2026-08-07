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خونخواهی شهدای وطن، ضامن عزت و حیات جامعه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه نور در خطبههای امروز نماز جمعه این شهر در مصلای الغدیر با تأکید بر اینکه خونخواهی شهدا فقط به مجازات عاملان جنایت محدود نمیشود گفت: خونخواهی حقیقی، مقابله با جریان و تفکر ظلم، استکبار و کفر است و همانگونه که حضرت ولیعصر (عج) علاوه بر مجازات ظالمان، تفکر ظلم را از میان خواهد برد، امروز نیز جامعه اسلامی باید در برابر جریان استکبار ایستادگی کند.
حجتالاسلام حاجیزاده خونخواهی را عامل حیات، پویایی و استمرار جامعه اسلامی دانست و افزود: قرآن کریم نیز در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» بر این حقیقت تأکید کرده است که اجرای عدالت و خونخواهی، ضامن حیات جامعه است.
امام جمعه نور با بیان اینکه خونخواهی شهدا، نسلهای آینده را نسبت به مسئولیتهای خود متعهد میکند، گفت: ایستادگی ملتهای مظلوم، به ویژه مردم فلسطین و جبهه مقاومت، ریشه در همین فرهنگ عاشورا و خونخواهی شهدا دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، از مردم خواست با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راه شهدا را ادامه داده و در برابر توطئههای دشمنان با وحدت و بصیرت ایستادگی کنند.
امام جمعه نور همچنین با گرامیداشت یاد جانباز ۷۰ درصد و شهید والامقام یعقوب قنبری، اظهار کرد: این شهید بزرگوار که در سال ۱۳۶۳ و در سن ۲۰ سالگی به درجه جانبازی نائل شده بود، پس از ۴۲ سال تحمل رنج و درد ناشی از مجروحیت، به فیض عظیم شهادت رسید.
امام جمعه نور با تجلیل از خانواده این شهید، به ویژه همسر فداکار وی، افزود: همسر شهید قنبری سالها با صبر و ایثار، پرستاری این جانباز، فرزند معلول و پدر همسر خود را بر عهده داشت و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اجر و منزلت این خانواده کمتر از مقام شهادت نیست.
حجتالاسلام حاجیزاده همچنین با اشاره به سالروز شهادت شیخ فضلالله نوری، از این عالم مجاهد به عنوان نماد ایستادگی بر اصول و آرمانهای دینی یاد کرد و گفت: وی در سختترین شرایط از اعتقادات خود عقبنشینی نکرد و جان خود را در این راه تقدیم اسلام کرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید محسن حججی و روز شهدای مدافع حرم، یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم به ویژه شهدای شهرستان نور، شهید علی جمشیدی و شهید میرزا را گرامی داشت.
امام جمعه نور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز خبرنگار، نقش خبرنگاران را در آگاهیبخشی و هدایت افکار عمومی بسیار مهم و تعیینکننده دانست و گفت: رسانهها و خبرنگاران میتوانند با روایت صحیح وقایع، آرامش، امید و بصیرت را در جامعه تقویت کنند و در ماندگاری حوادث بزرگ تاریخی نقش اساسی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش راویان واقعه عاشورا در انتقال پیام نهضت حسینی، افزود: اگر امروز پیام عاشورا پس از قرنها زنده مانده، نتیجه روایتگری درست و صادقانه شاهدان آن واقعه است و همین نقش را امروز خبرنگاران در حوادث مهم جامعه بر عهده دارند.