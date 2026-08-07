فعالان صنعت طیور می‌گویند با وجود مازاد تولید گوشت مرغ، توسعه صادرات تنها با کاهش هزینه تولید، یکپارچه‌سازی زنجیره و ثبات سیاست‌های صادراتی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن جهانی علوم طیور ایران گفت: ظرفیت تولید گوشت مرغ کشور حدود ۳.۴ میلیون تن است، اما اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته مصطفی سیدمصطفوی، با تولید سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن و مصرف داخلی ۲.۲ میلیون تن، سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار تن مازاد تولید برای صادرات وجود دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ نیز افزود: یکپارچه‌سازی زنجیره تولید، کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش کیفیت را به دنبال دارد و امکان رقابت محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند.

فعالان این صنعت همچنین با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد تولید مرغ کشور به‌صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود، تأکید کردند توسعه این الگو و ثبات در سیاست‌های صادراتی، مهم‌ترین پیش‌نیاز افزایش صادرات گوشت مرغ است.

علیرضا شوکتی چوبر گزارش می‌دهد:

