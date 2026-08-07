خسارت باران و طوفان شدید به برخی پایه های برق در هفتکل خوزستان

خسارت باران و طوفان شدید به برخی پایه های برق در هفتکل خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: عصر روز گذشته (۱۵ مرداد) بارش باران ۱۷ میلی متری به همراه باد شدید شهرستان هفتکل را فرا گرفت.

عبدالهی با اشاره به اینکه این بارش شدید و طوفان موجب خسارت به ۶ پایه برق شده است، ادامه داد: با تلاش تیم‌های عملیاتی به سرعت شبکه اصلاح و برق متصل شد.

وی ادامه داد: همچنین در این بارندگی شدید موجب خسارت جزیی به برخی گلخانه‌های شهرستان هفتکل شده است.