میدان شهدای اراک؛ جلوهای از همدلی مردم در حمایت از ایران و رهبری
مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدا، با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر دفاع از عزت و استقلال کشور و حمایت از رهبری تأکید کردند.
مردم حاضر در این اجتماع، حضور خود را نشانهای از ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئهها دانستند و تأکید کردند که وحدت و همدلی مردم، پشتوانهای برای سربلندی و اقتدار ایران اسلامی است.
این حضور پرشور، بار دیگر نشان داد مردم اراک در بزنگاههای حساس، با حفظ وحدت و انسجام، در صحنه حاضرند و حمایت خود را از ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام میکنند.