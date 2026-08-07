مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدا، با تأکید بر وحدت و همبستگی ملی، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم اراک با حضور گسترده در میدان شهدای این شهر، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های حماسی، بر دفاع از عزت و استقلال کشور و حمایت از رهبری تأکید کردند.

مردم حاضر در این اجتماع، حضور خود را نشانه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و توطئه‌ها دانستند و تأکید کردند که وحدت و همدلی مردم، پشتوانه‌ای برای سربلندی و اقتدار ایران اسلامی است.

این حضور پرشور، بار دیگر نشان داد مردم اراک در بزنگاه‌های حساس، با حفظ وحدت و انسجام، در صحنه حاضرند و حمایت خود را از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.