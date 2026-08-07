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امام جمعه کاشان و نماینده ولی فقیه در منطقه بر لزوم حفظ وحدت ملی حول محور ولایت فقیه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبههای نماز جمعه کاشان با تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: مهمترین تهدیدی که جامعه اسلامی ما را تهدید میکند، نزاعهای داخلی و تفرقه است و امروز بر همگان واجب است که برای حفظ وحدت، از فرامین رهبری اطاعت کنند.
وی افزود: این وحدت باید حول محور ولایت فقیه شکل بگیرد تا دشمنان نتوانند سوءاستفاده کنند.
امام جمعه کاشان با اشاره به جنایات دشمنان علیه ملت ایران افزود:ما عهد میبندیم که انتقام خون شهیدان والامقام ایران را از قاتلان بیآبروی آنها بگیریم.
نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان همچنین درباره سیاستهای نفتی واشنگتن هشدار داد و افزود: آمریکا سعی کرد با آزادسازی ذخایر نفتی خود، جلوی جهش قیمت نفت را بگیرد، اما کارشناسان معتقدند این اقدام، خود آمریکا را وارد بحران خواهد کرد.
وی خطاب به آمریکا اعلام کرد: همانطور که مسئولان ایران تاکید کردهاند اگر محاصره نفتی ایران ادامه پیدا کند و نفت کشورمان صادر نشود، هیچکسی حق نخواهد داشت از طریق خلیجفارس، نفت صادرات یا واردات داشته باشد و امنیت تردد در این منطقه به خطر خواهد افتاد.
امام جمعه کاشان همچنین با گرامیداشت اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نماد عشق، ایمان و اقتدار جهان اسلام توصیف کرد و از زائران، خادمان، مواکب و همچنین دولت و ملت عراق برای میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.
وی با اشاره به گستردگی خدماترسانی در مسیر پیادهروی اربعین، گفت: این برکات و نعمتها نتیجه تمسک به اهل بیت (ع) و عمل به دستورات الهی است