نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های آب و فاضلاب شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران با حضور دکتر سالار مرادی، نماینده مردم این سه شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران آب و فاضلاب استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در راستای پیگیری مطالبات مردمی، نظارت بر روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و تسریع در رفع مشکلات حوزه آب و فاضلاب، نشستی تخصصی با حضور سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، مدیرکل، معاونان و رؤسای ادارات آب و فاضلاب سنندج، دیواندره و کامیاران در محل اداره‌کل آب و فاضلاب استان کردستان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب، میزان پیشرفت طرح‌ها، نیاز‌های اعتباری، موانع اجرایی و راهکار‌های تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به‌صورت تخصصی بررسی و تبادل نظر شد.

در بخش مربوط به شهرستان سنندج، موضوعاتی همچون تأمین و پایداری آب شرب مناطق نایسر و آساوله، روند اجرای پروژه آبرسانی سراب قامیش–ساتیله، پروژه آبرسانی بازی‌رباب، رفع موانع اجرای خطوط انتقال آب، تأمین زیرساخت‌های روستایی، توسعه منابع تأمین آب در بخش‌های کلاترزان، حسین‌آباد و بخش مرکزی، جلوگیری از قطع برق ایستگاه‌های پمپاژ آب و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه شماره ۳ سنندج در محدوده روستای سرخه‌دزج مورد بررسی قرار گرفت.

در شهرستان دیواندره نیز تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر، تسریع در بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی اوباتو و اجرای پروژه سپتیک‌تانک روستا‌های بالادست حوضه آبریز سد سیازاخ با هدف حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست، از مهم‌ترین محور‌های بحث بود.

همچنین در شهرستان کامیاران، روند اجرای پروژه آبرسانی شهر، احداث تصفیه‌خانه اصلی آب شرب، پیشرفت مجتمع‌های آبرسانی هلتوشان و کاشتر، پیگیری صدور مجوز حفر چاه برای روستا‌های چشمه‌کبود، قلعه‌گاه و امیرآباد و اجرای پروژه‌های تأمین آب در روستا‌های الک و خانم‌آباد بررسی شد.

سالار مرادی در پایان این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل، معاونان و مجموعه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، جذب حداکثری اعتبارات ملی، رفع موانع اجرایی، هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و توزیع عادلانه خدمات آب و فاضلاب در مناطق شهری و روستایی تأکید کرد.

نماینده مردم شریف شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأمین آب شرب سالم و پایدار از مهم‌ترین مطالبات مردم و از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار است، تصریح کرد که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی مجلس شورای اسلامی، پیگیری تأمین اعتبارات، رفع موانع اجرایی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد کرد.