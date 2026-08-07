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سند ملی مهارت به عنوان نقشه راه پیوند آموزش با نیاز واقعی بازار کار در مازندران تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس دانشگاه و مجری طرح تدوین سندملی با تشریح ابعاد این طرح، آن را بخشی از یک برنامه ملی آمایش آموزشهای مهارتی دانست که با همکاری دانشگاه مازندران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تدوین شده است.
ابراهیم صالحی عمران با بیان اینکه خروجی این طرح به ۳۱ سند استانی در بیش از ۴ هزار صفحه منتهی شده است افزود: هدف اصلی این سند، پیونددادن آموزشهای مهارتی با نیازهای واقعی، ظرفیتهای اقتصادی و ویژگیهای جغرافیایی هر منطقه است تا نظام مهارتآموزی از حالت عرضهمحور خارج شده و به سمت تقاضامحوری حرکت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع مازندران در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری گفت: برنامهریزی مهارتی باید متناسب با ویژگیهای بومی هر استان باشد و نمیتوان برای همه مناطق نسخهای یکسان پیچید. این سند میتواند مبنایی برای شناسایی رشتهها، دورهها، ظرفیتهای آموزشی، فضای مورد نیاز و نیروی انسانی لازم در استان باشد.
رییس دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه این سند نباید به یک متن ثابت و کتابخانهای محدود شود، افزود: تحولات اقتصادی و فناورانه بهسرعت در حال تغییر است و به همین دلیل، سند مهارت نیز باید بهصورت مستمر بازنگری و بهروزرسانی شود.
وی همچنین با قدردانی از همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و استان گفت: ارزش واقعی این سند، زمانی محقق میشود که از مرحله پژوهش فراتر رفته و وارد فاز اجرا شود.