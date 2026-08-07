امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با وجود حمله نظامی، تهدید و ترور نتوانستند به اهداف خود دست یابند. وی همچنین بر جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و رفع مشکل آب شرب نایسر و آساوله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود حمله نظامی، تهدید و ترور فرماندهان و مردم ایران به اهداف خود نرسیدند، اظهار کرد: ایستادگی مردم و مجاهدت نیرو‌های مسلح، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به حملات سگ‌های ولگرد به کودکان در سنندج و کشته و زخمی شدن چند کودک، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و تأمین امنیت شهروندان شد.

امام جمعه موقت سنندج همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و تسریع در رفع مشکل آب شرب مناطق نایسر و آساوله تأکید کرد.

ماموستا حسینی با اشاره به آموزه‌های دینی، صداقت را عامل برکت و رستگاری دانست و از مردم خواست با پرهیز از گناه، مال حرام، ربا، رشوه، کم‌فروشی و گران‌فروشی، در مسیر تحقق اقتصاد سالم گام بردارند. وی همچنین بر پرداخت زکات محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم تأکید کرد.