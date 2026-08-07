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معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از افزایش ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت جدید حرارتی به مدار تولید در یک سال اخیر خبر داد و گفت: در کنار توسعه تولید، ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع توسعه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه بازدید از نیروگاه شهدای پاکدشت با اشاره به شرایط دمایی حساس و فشارهای وارد بر شبکه در روزهای اخیر، از تحقق گامهای بزرگ برای تقویت زیرساختهای انرژی کشور خبر داد.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت برق اظهار کرد: با وجود چالشهای تأمین برق در روزهای اوج مصرف، همکاران ما با دغدغهمندی کامل، حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز مردم را اولویت نخست خود قرار دادهاند. در همین زمینه، توسعه ظرفیت تولید برق کشور به سطح مطلوبی رسیده و آمارهای سال اخیر نشان میدهد که ۲۴۵۰ مگاوات ظرفیت حرارتی جدید به شبکه سراسری متصل شده است.
رجبی مشهدی افزود: از این میزان ۷ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی است که برای تولید برق به سوخت اضافه نیاز ندارند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدامات اصلاحی و ارتقای توان در بخش نیروگاهی بیان کرد: افزونبر احداث ظرفیتهای جدید، تمرکز ویژهای بر رفع محدودیت نیروگاههای بخاری موجود و ارتقای واحدهای توربین گاز صورت گرفته که در مجموع از این محل ۵۰۰ مگاوات برق بیشتری به شبکه تزریق شده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو به تحولات بخش شبکه اشاره کرد و گفت: توسعه ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع در یک سال گذشته، گواهی بر عزم جدی وزارت نیرو برای تقویت زیرساختهای انتقال و توزیع انرژی است که در کنار توسعه تولید، نقشی کلیدی در عبور از اوج مصرف برق ایفا میکند.
رجبی مشهدی با تحسین عملکرد نیروگاه دماوند در شاخصهای کمی و کیفی، تصریح کرد: نیروگاه دماوند حتی در شرایط سخت عملیاتی، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشته است. مدیریت این مجموعه نه تنها در حفظ تولید، بلکه در تحقق بهرهوری اقتصادی موفق بوده و این مدل مدیریتی میتواند الگویی برای سایر بخشها باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی برای تداوم این مسیر اظهار کرد: برای استمرار پایداری تولید و اجرای بهینه تعمیرات و توسعه، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر نقش راهبردی صنعت برق در آرامش جامعه و استمرار فعالیتهای اقتصادی گفت: هدف ما افزایش پایداری شبکه است که تابآوری جامعه را در شرایط کنونی افزایش میدهد. مردم با درک شرایط، بهترین همراهان ما هستند و ما موظفیم با حفظ پایداری شبکه، پاسخ شایستهای به اعتماد آنان بدهیم.