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میزان خرید گندم که از اواخر تیرماه در شهرستان اردبیل آغاز شده تاکنون به ۶۰ هزار تن رسیده و پیگیریهای لازم برای تأمین بخشی از منابع و پرداخت حق و حقوق کشاورزان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار اردبیل روز پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت حوزه کشاورزی اردبیل با بیان این مطلب و با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: کشاورزان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارند و پرداخت مطالبات آنان با جدیت از سوی دستگاههای مسئول پیگیری میشود.
فرزاد قلندری افزود: هشت مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان دایر شده و با توجه به پیشبینی تولید حدود ۹۰ هزار تن گندم در این شهرستان، انتظار میرود امسال نزدیک به ۷۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
وی با تاکید بر برنامهریزی دقیق پرداخت بههنگام مطالبات گندمکاران، اضافه کرد: تمهیدهای لازم برای خرید محصول در مرکزهای مربوطه اندیشیده شده و رفع دغدغههای کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان از اولویتهای اصلی خرید تضمینی گندم امسال است.
فرماندار اردبیل همچنین با اشاره به وضعیت جوجهریزی در اردبیل گفت: میزان جوجهریزی در تیرماه به ۹۰۰ هزار قطعه رسیده و جوجهریزی مردادماه نیز با پیگیری فرمانداری و مدیریت جهاد کشاورزی در دست انجام است.
قلندری با بیان اینکه کسریهای ماههای گذشته جبران خواهد شد، افزود: مجموعه جهاد کشاورزی استان باید آخرین وضعیت واحدهای فعال در حوزههای مرتبط را بهصورت مستمر رصد کرده، مشکلات را احصا و گزارش کند تا اقدامات لازم برای رفع موانع در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را از اولویتهای اصلی شهرستان دانست و گفت: ایجاد شهرکهای کشاورزی و گلخانهای میتواند نقش مهمی در توسعه تولید، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه داشته باشد و در این راستا آمادگی حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران وجود دارد.