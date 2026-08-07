به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رسول شکری نیا افزود:خبرنگاران با اطلاع رسانی و بیان حقایق به مردم، خدمت بزرگی به جامعه عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد:خبرنگاران در ایران اسلامی همواره در دفاع از مرز‌های عقیدتی و جغرافیایی جانفشانی کرده‌اند، همان گونه که تعدادی از شهدای جنگ تحمیلی نیز از این قشر بودند.

وی اضافه کرد:بیان حکیمانه حقایق و وقایع در حد مقدور، ایجاد روحیه امید، نشاط و آرامش در مخاطب، تلاش برای پیشرفت و اعتلای کشور، تقویت روحیه شهامت و شجاعت در جامعه از وظایف اصلی رسانه‌ها و خبرنگاران است.