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کشاورزان کواری مشغول برداشت انگور از ۷ هزار هکتار تاکستانهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت انگور از هفت هزار هکتار تاکستانهای خود هستند و پیش بینی میشود امسال ۱۴۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف کنند.
عبدالرسول جوکار با بیان اینکه برداشت انگور تا نیمه آبان ماه ادامه دارد افزود: رقم غالب انگور در منطقه ریشبابا است، اما ارقام دیگری از جمله یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغها شهرستان کشت میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار بیان کرد: همچنین میزان تولید کشمش شهرستان کوار حدود پنج هزار تن پیش بینی شده است.