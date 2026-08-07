به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت انگور از هفت هزار هکتار تاکستان‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود امسال ۱۴۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

عبدالرسول جوکار با بیان اینکه برداشت انگور تا نیمه آبان ماه ادامه دارد افزود: رقم غالب انگور در منطقه ریش‌بابا است، اما ارقام دیگری از جمله یاقوتی، رطبی، ترکمن و عسگری نیز در باغ‌ها شهرستان کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار بیان کرد: همچنین میزان تولید کشمش شهرستان کوار حدود پنج هزار تن پیش بینی شده است.