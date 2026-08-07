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اوپنایآی از هفته آینده محدودیت تعداد گفتوگوهای متنی در نسخه رایگان ChatGPT را حذف میکند؛ تصمیمی که همزمان با معرفی مدل جدید GPT-5.6 Luna و عبور این پلتفرم از مرز یک میلیارد کاربر هفتگی، دسترسی به هوش مصنوعی را برای میلیونها کاربر گسترش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از techcrunch؛ اوپنایآی از حذف محدودیت روزانه چتهای متنی برای کاربران رایگان ChatGPT خبر داد؛ تصمیمی که از هفته آینده اجرایی میشود و به کاربران این امکان را میدهد بدون سقف مشخص، از قابلیت گفتوگوی متنی این سرویس استفاده کنند.
بر اساس اعلام این شرکت، مدل GPT-۵.۶ Luna بهعنوان مدل پیشفرض کاربران رایگان و همچنین مشترکان طرح Go جایگزین GPT-۵.۵ خواهد شد. اوپنایآی میگوید این مدل علاوه بر سرعت بیشتر، کیفیت پاسخدهی بهتری را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد.
با وجود حذف محدودیت چتهای متنی، محدودیت استفاده از قابلیتهایی مانند تولید تصویر، بارگذاری فایل و ابزارهای صوتی همچنان پابرجا خواهد بود. همچنین کاربران رایگان به قابلیت جدیدی با عنوان Think دسترسی خواهند داشت که برای پاسخ به پرسشهای پیچیدهتر، توان استدلال مدل را افزایش میدهد.
اوپنایآی این تغییرات را همزمان با اعلام عبور ChatGPT از مرز یک میلیارد کاربر هفتگی معرفی کرده است؛ آماری که نشاندهنده رشد سریع محبوبیت این دستیار هوش مصنوعی در سطح جهان است.
این شرکت همچنین اعلام کرده است کاربران پولی Plus و Pro نیز نسخه بهروزشده مدل GPT-۵.۶ Sol را دریافت خواهند کرد. به گفته اوپنایآی، این نسخه در ارائه پاسخهای مبتنی بر تاریخ، اعداد، قوانین و منابع دقت بیشتری دارد و پاسخهای کوتاهتر و متمرکزتری تولید میکند. علاوه بر این، مشترکان پولی به ابزاری دسترسی خواهند داشت که میزان «تفکر» مدل پیش از تولید پاسخ را تنظیم میکند.
حذف محدودیت چت متنی برای کاربران رایگان را میتوان یکی از بزرگترین تغییرات اخیر در سیاستهای دسترسی ChatGPT دانست؛ اقدامی که احتمالاً رقابت میان شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی را بیش از پیش تشدید خواهد کرد و دسترسی عمومی به ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را گسترش میدهد.