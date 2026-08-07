صد و هشتاد و نهمین جایگاه عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی در منطقه اهواز در شهرستان اندیمشک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: در راستای گسترش شبکه توزیع سوخت جایگاه بهاروند در بخش الوار گرمسیری و روستای پل‌زال به بهره برداری رسید.

پرویز ایدون افزود: این جایگاه در زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع ساخته شده است و دارای ۴ سکو شامل ۴ دستگاه تلمبه بنزین و ۴ دستگاه تلمبه نفتگاز است و در مجموع ۱۶ نازل می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین برای تامین ذخیره سوخت، سه مخزن ۱۵۰ هزار لیتری نفتگاز و یک مخزن بنزین با ظرفیت ۵۰ هزار لیتر در این جایگاه پیش‌بینی شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، با اشاره به اهمیت توسعه شبکه توزیع سوخت در نقاط دوردست، اظهار داشت: توسعه و احداث جایگاه‌های عرضه در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد و هدف این است که هیچ شهروندی برای دسترسی به سوخت با مشکل مواجه نشود.