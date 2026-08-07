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شنا در همه تأسیسات آبی شامل دریاچه سدها، آببندانها، کانالهای کشاورزی و سدهای انحرافی مازندران ممنوع و خطرآفرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر ممنوعیت مطلق شنا در دریاچه سدها، آببندانها، کانالهای کشاورزی و سدهای انحرافی، درباره خطر جانی ورود به این اماکن هشدار داد و گفت متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر و نصب تابلوهای شنا ممنوع، شاهد ورود برخی افراد به تأسیسات آبی هستیم که این اقدام، علاوه بر تخلف بودن، تهدیدی جدی برای جان شهروندان محسوب میشود
جواد دادویه افزود: تأسیسات آبی، بهویژه دریاچه سدها و آببندانها، برای مقاصد فنی مانند ذخیرهسازی و انتقال آب کشاورزی ساخته شدهاند و از نظر شرایط فنی، محیطی بهشدت خطرناک برای شنا هستند.
وی ادامه داد: بیشتر این تأسیسات بهدلیل تجمع رسوبات در کف، جریانهای زیرسطحی شدید و وجود سازههای پنهان در زیر آب، برای شناگران بسیار فریبنده و خطرناک هستند و ورود افراد به این محیطها میتواند منجر به گیر افتادن در رسوبات یا برخورد با سازههای مستتر در آب شود که در چنین شرایطی، امکان نجاتبخشی بسیار پایین است.
مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به انتشار فیلمهایی در فضای مجازی از شنای افراد در این تأسیسات گفت: انتشار این تصاویر نگرانکننده است و ما وظیفه داریم برای حفظ جان شهروندان، با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت عمومی را به خطر میاندازد، برخورد کنیم.
دادویه با تأکید بر اینکه این هشدارها محدود به شرایط جوی خاص نیست، افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل کشاورزی و رهاسازی آب سدها برای کشتزارها، شدت جریان آب در کانالها و رودخانهها بهطور ناگهانی تغییر میکند و این نوسانات، خطر غرقشدگی را برای شناگران افزایش میدهد.
دادویه با بیان اینکه حتی شناگران حرفهای نیز بهدلیل ناآشنا بودن با شرایط بستر این مخازن، در معرض خطر مرگ قرار دارند، از مردم تقاضا کرد بههیچوجه رودخانهها، دریاچه سدها و تأسیسات آبی را برای تفریح و شنا انتخاب نکنند.