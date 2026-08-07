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۳۴ طرح پژوهشگران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در تعامل با بنیاد ملی علم ایران به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بنیاد ملی علم ایران از پژوهشهای شاخص محققان همه رشتهها در انواع قالبهای طرح پژوهشی، پسادکتری، رساله دکتری حمایت میکند و حمایت از پژوهشهای بینالمللی، حمایت از پژوهش عمیق شرکتهای دانشبنیان و اعطای کرسی از دیگر برنامههای حمایتی این بنیاد است.
در پنج سال گذشته، نرخ پذیرش طرحها در بنیاد علم ۳۵ درصد بود و ۳۲ درصد از پژوهشهای پژوهشگران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حوزههای مختلف نانوفناوری، محیط زیست، برق و الکترونیک، مهندسی عمران و شیمی و فیزیک موفق به پذیرش شدهاند.
بنیاد ملی علم ایران مؤسسهای دولتی است که از سال ۱۳۸۲ با نام صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و با تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرد و اصلیترین رویکرد بنیاد، جلب مشارکت و توسعه شبکه پژوهشگران برای انجام پژوهشهای ماموریتگرا و راهحلمحور در حوزه دانشهای جدید و فناوریهای برافکن با هدف کمک به دستیابی کشور به مرجعیت علم و فناوری است.
مهمترین اولویتهای برنامهای بنیاد حمایت از پژوهشهای علمی اولویتدار، اجرای برنامههای ترویج علم، اعطای کرسیهای پژوهشی، توسعه نظام داوری پژوهشها و تقویت زمینههای همکاری با نهادهای حامی پژوهش است.
حمایتهای عادی مستمر آن دسته از حمایتها هستند که پژوهشگران بر اساس اولویتها و علایق خود میتوانند در تمام طول سال، بدون محدودیت موضوعی و زمانی، پیشنهاد خود را از طریق سامانه کایپر براساس قالبهای آن، برای بنیاد ملی علم ایران ارسال کنند. این حمایتها در ۴ گروه طرح پژوهشی، پسا دکتری، رساله دکتری و کرسی و گرنت پژوهشی ارائه میشوند.