به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون افزود: در راستای حمایت از خادمان و تسهیل در امر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، بیش بر ۲۰ تن گاز مایع در میان مواکب مستقر در مرز چذابه توزیع شد.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تامین نیاز‌های رفاهی و پذیرایی مواکب در این محور استراتژیک صورت گرفته تا شرایط بهینه‌ای برای پذیرایی از زائران فراهم شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، با اشاره به اهمیت پشتیبانی در ایام پیک تردد گفت: تمامی تلاش‌های ما در ایام اربعین بر این بود که هیچ‌گونه خللی در تامین سوخت و گاز مایع برای مواکب ایجاد نشود.