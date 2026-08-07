به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به اینکه آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران گرفتار شده است، گفت: تکرار تهدید‌ها علیه ایران و پس‌گرفتن پی‌درپی آنها، ناکامی در جنگ با ایران بعد از ۱۵۰ روز، تخلیه شتاب‌زده تجهیزات نظامی از پایگاه‌های منطقه، همه نشان از عقب‌نشینی راهبردی آمریکا دارد؛ این وضعیت، وابستگان آمریکا (اسرائیل و دولت‌های عربی) را که بقای خود را به حضور آمریکا گره زده‌اند به شدت هراسان کرده است.

وی تصریح کرد: تهدید حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران نیز نه‌تنها ایران را از کار نمی‌اندازد بلکه به دلیل آسیب‌پذیری شدید کشور‌های عربی منطقه و توان موشکی ایران در ایجاد بحران فراگیر بدترین گزینه و حتی خودکشی برای آمریکا و متحدانش محسوب می‌شود، در نهایت ایران با سرسختیِ اثبات‌شده نه با تهدید به زانو درمی‌آید و نه با حمله به تأسیسات و این رخداد‌ها ان‌شاءالله به خروج آمریکا از منطقه و فروپاشی متحدان او منجر می‌شد.

امام جمعه پلدشت افزود:، چون کارزار با ایران سخت پیش می‌رود و نشانه‌ای از ضعف در جبهه‌ای که قرار بود چند روزه از هم بپاشد دیده نمی‌شود، به تهدید ادامه می‌دهد تا دیگران گمان کنند گزینه مؤثری در اختیار ترامپ باقی مانده است که با اجرای آن به زودی یا ایران فرو می‌پاشد و یا تسلیم می‌شود.

وی اظهار کرد: آمریکا با سرعتی عجیب به اندازه سرعت فرار از ایران در سال ۵۷ یا فرار از افغانستان در مرداد ۱۴۰۱ در حال فرار از منطقه است، شاهد هستیم آمریکا یک سنگر تحویل می‌دهد همزمان تهدید می‌کند باز یک سنگر عقب می‌نشیند.

جمشیدی گفت: آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران گرفتار شده است، ایران نه کشوری است که با چند تهدید توخالی به زانو درآید و نه زیرساخت‌هایش چنان شکننده است که با یک حمله از کار بیفتد، در مقابل کشور‌های جنوب خلیج‌فارس به‌خاطر وابستگی کامل به زیرساخت‌های انرژی در صورت هرگونه تنش نظامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرند لذا تهدید به ضربه زدن به تأسیسات ایران یک خودکشی راهبردی برای آمریکا و متحدانش است.