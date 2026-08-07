به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست مازندران، با اجرای گشت‌ها و پایش‌های مستمر در سطح شهرستان‌ها و مناطق تحت مدیریت، با متخلفان حوزه حیات‌وحش برخورد کرد.



عباس زارع افزود: محور‌های گشت‌زنی بر پیشگیری از تخریبات محیط زیستی و مقابله با صید و شکار غیرمجاز متمرکز بود و در همین راستا، بازرسی موثری در مناطق مختلف استان به‌ویژه در حوزه شهرستان آمل اجرا شد.وی گفت: در یکی از عملیات‌های مشترک میان مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی آمل، از آتش زدن کاه و کلش در زمین‌های کشاورزی جلوگیری شد.



رئیس اداره یگان حفاظت مازندران در ادامه به عملیات‌های ضربتی در مناطق کوهستانی و جنگلی اشاره کرد و افزود: در مناطق کوهستانی اسک، زیار، گزنک (بخش لاریجان) و منطقه گرم‌آب در گشت‌های شبانه و روزانه، صیادان غیرمجازی شناسایی و چندین رشته تور ماهیگیری، دستگاه قلاب ماهیگیری لانسر و مقادیری ماهی قزل‌آلای معمولی کشف و ضبط و متخلفان دستگیر شدند.



وی همچنین به مقابله با شکارچیان در مناطق جنگلی اشاره کرد و گفت: در حاشیه مناطق جنگلی شهرستان آمل، در جریان گشت و کنترل مشترک مأموران یگان با کلانتری ۱۲، یک قبضه سلاح شکاری دولول از یک متخلف ضبط شد.

رئیس یگان حفاظت مازندران در پایان تأکید کرد: گشت‌های میدانی و پایش‌های مستمر ۲۴ ساعته در حوزه‌های استحفاظی استان ادامه دارد.