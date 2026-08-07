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ملیپوشان دوومیدانی استان یزد در جریان اردوی تدارکاتی و مسابقات بینالمللی جام بلاروس، عملکردی خیرهکننده از خود به نمایش گذاشتند و تواناییهای بالای دوومیدانی یزد را در سطح آسیا به رخ کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ملیپوش ارزنده یزدی که تخصص اصلی او ماده هفتگانه است، در غیاب این ماده در جدول مسابقات بلاروس، در ماده تخصصی «۱۰۰ متر با مانع» به مصاف حریفان قدرتمند خود رفت. محیطیزاده با نمایشی درخشان، موفق شد در یک روز دو بار رکورد شخصی خود را جابهجا کند.
او در دور مقدماتی با ثبت زمان ۱۳.۸۸ ثانیه راهی فینال شد و در رقابت نهایی با ثبت زمان فوقالعاده ۱۳.۷۵ ثانیه، ضمن ارتقای مجدد رکورد شخصی، ضمن کسب عنوان نایبقهرمانی، یکی از رکوردهای برتر سال آسیا در ماده ۱۰۰ متر مانع هفتگانه را به نام خود ثبت کرد. این ستاره یزدی همچنین در ماده پرش ارتفاع، حدنصاب ۱.۷۰ متر را به ثبت رساند.
در ادامه این رقابتهای سطح بالا، مریم کاظمی دیگر ورزشکار یزدی در ماده پرش سهگام خوش درخشید. کاظمی با ثبت رکورد ۱۳.۴۳ متر، توانست بر سکوی سوم این رقابتها بایستد و مدال برنز ارزشمندی را به کلکسیون افتخارات ورزش یزد اضافه کند.
این موفقیتها در شرایطی کسب شد که این ورزشکاران خود را برای حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی «ناگویا» آماده میکنند.