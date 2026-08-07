به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن روز جهانی شیر مادر، بر اهمیت تغذیه نوزادان با شیر مادر تأکید کرد و گفت: شیر دادن مادر به فرزند از سفارش‌های صریح قرآن کریم و روایات اسلامی است و در صورت نبود منع پزشکی، مادران تا حد امکان فرزندان خود را با شیر خود تغذیه کنند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، همچنین با گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران به‌ویژه فعالان رسانه‌ای شهرستان در انعکاس اخبار و پوشش نماز جمعه قدردانی کرد و اظهار داشت: خبرنگار باید مؤمن، متعهد، حقیقت‌جو و پاسدار صداقت باشد و پیش از انتشار هر خبر، صحت آن را بررسی و از بازنشر شایعات خودداری کند.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود، بر حفظ وحدت ملی، تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح و مسئولان در شرایط حساس کشور تأکید کرد و گفت: ملت ایران با حفظ انسجام و همدلی، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

امام جمعه بافق در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بافق، در آستانه روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید صارمی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، این مناسبت را به خبرنگاران متعهد، تیزبین و شجاع تبریک گفت و اظهار داشت: خبرنگار موفق باید روحیه امید داشته باشد، در جامعه وحدت ایجاد کند، آرامش را تزریق کند و اخبار و مطالبی که برای جامعه منتشر می‌کند، روشنگر و بصیرت‌زا باشد.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: دشمن فهمیده است ایران در کنار دیگر قدرت‌های دنیا به یک قدرت بزرگ تبدیل شده و نمی‌توان به‌راحتی با ایران مقابله کرد و این اقتدار نیز بحمدالله با همت و حضور پرشور مردم در صحنه رقم خورده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از گذشته، اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است و باید به آن توجه کنیم، جریان تاریخ اهل‌بیت و همچنین تاریخ انبیا، پیامبران، اولیای الهی و امیرالمؤمنین (ع) است.

امام جمعه موقت میبد درخطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به دشمنی دشمنان علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت : از روز اول پیروزی انقلاب تا امروز، دشمنان این ملت و نظام ، انواع دسیسه ها ،حیله ها ، جنایت ها وخیانت ها را علیه ما به کارگرفتند.

حجت الاسلام مرتضی دهقانی با بیان اینکه این ملت در هشت سال دفاع مقدس ، بیش از دویست هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است افزود : در شهر و روستا و جای جای این کشور جوان تقدیم شده است و اگر کسی امروز ذره ای کوتاهی شود باید جواب خون شهدا را بدهد .



امام جمعه موقت میبد در بخش دیگر از سخنان خود با تبریک هفدهم مرداد و روز خبرنگار گفت : ما امروز شکست خورده جنگ رسانه ای هستیم چرا که دشمن درجنگ رسانه ای از ما برتر است.

امام جمعه بهاباد هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی و هفته خبرنگار را گرامی داشت و با اشاره به اینکه این روز به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است افزود: اینکه خبرنگاری یک شغل مقدس و بابرکت است گفت : اگر یک خبرنگار با احساس وظیفه الهی وکمال تعهد به این حرفه بپردازد میتواند تاثیر عمیقی درهدایت و راهنمائی جامعه داشته باشد خبرنگاری و خبررسانی مسئولیتی سنگین است که هرکس آنرامی پذیرد باید چندنکته رامدنظرقرارداشته باشد .



حجت الاسلام ابراهیمی افزود: اولین نکته، توجه به خود خبرنگار است. شرایط تهیه یک خبر بسیار مهم است و مهم‌ترین آن ایجاد وثوق و اعتماد در جامعه است. یک خبر باید صحیح، درست، متقن و محکم باشد. نکته دیگر تأثیر آن خبر بر جامعه است. بسیاری از خبرها می‌توانند در سطح جامعه مؤثر باشند و اگر شرایط خاص خود رعایت شود، می‌توانند محرک بسیار قوی برای حرکت مردم باشند.



امام جمعه بهاباد به تحولات جنگ آمریکا ورژیم صهیونیستی به کشور ایران اشاره کرد و اظهارداشت : بعد از گذشت بیش از پنج ماه از این تحولات، نکات قابل توجهی را شاهد هستیم. یکی از این نکات، تکرار تهدیدها و پس گرفتن مکرر آنها از سوی رئیس‌جمهور آمریکا است. او مرتباً تهدید می‌کند و بلافاصله از آن عقب ‌نشینی می‌کند.

امام‌جمعه اردکان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به تلاش‌های اخیر آمریکا برای پایان دادن به جنگ، اظهار داشت: جنگ‌های اخیر ثابت کرد که ایران، قدرتمند بوده و هست؛ مقاومتی که حتی برای دنیا و خود ما نیز غیرمنتظره بود و اکنون آمریکا را به استیصال کشانده است.

حجت‌الاسلام شاکر گفت: کسانی که پیش‌تر توان موشکی ایران را به سخره می‌گرفتند، امروز با مشاهده تخریب پایگاه‌های آمریکا، ناچار به اعتراف در برابر این قدرت هستند.

حجت‌الاسلام شاکر با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر دشمن و پرهیز از مخابره پیام ضعف، افزود: «هر کس پیامی از ضعف ایران مخابره کند، عملاً در زمین دشمن بازی کرده است. برخی با این استدلال که “باید کوتاه بیاییم، تنگه هرمز را باز کنیم و هسته‌ای را بدهیم تا سایه جنگ دور شود”، پیام ضعف ارسال می‌کنند؛ در سوی مقابل، عده‌ای دیگر مدام مسئولین را به خیانت در این حوزه‌ها متهم می‌کنند که خروجی هر دو نگاه، القای ضعف ایران و تحمیل اراده به رهبری است. این رویکردها اشتباه و در راستای خواسته دشمن برای شکستن اتحاد مقدس ماست؛ چرا که دشمن امروز جز این ترفند، راه دیگری ندارد. بنابراین بر همه از مسئولین تا مردم و فعالان فضای مجازی فرض است که با رفتار و گفتار خود، وحدت ملی را مخدوش نکنند و لازمه آن، بصیرت، تحمل و سکوتِ به‌جا در مقاطع حساس است.

امام جمعه هرات در خطبه‌های این هفته نماز جمعه هرات، با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام حول محور ولایت، مهم‌ترین عامل امنیت، رفاه و اقتدار جامعه اسلامی است، گفت: امروز در کنار حفظ همبستگی ملی، رسانه‌ها باید با امیدآفرینی، خیران با گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و مسئولان با ساماندهی موقوفات، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.



حجت‌الاسلام رضازاده وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، امنیت و رفاه جامعه در سایه اتحاد مردم محقق می‌شود و هر زمان اختلاف و تفرقه در جامعه شکل گرفته، دشمنان فرصت نفوذ و ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پیدا کرده‌اند.

وی در ادامه، با گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان قدردانی کرد و گفت: در شرایط کنونی، رسالت رسانه‌ها امیدآفرینی، روایت صحیح دستاوردها و تقویت انسجام ملی است و انتشار اخبار یأس‌آفرین، خواسته دشمنان را محقق می‌کند.

امام‌جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت ایام شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار داشت: در روز‌های پایانی ماه صفر، مجالس عزاداری و سوگواری اهل‌بیت (ع) به اوج خود می‌رسد و همه‌ساله جمع زیادی از مردم برای زیارت امام رضا (ع) راهی مشهد مقدس می‌شوند.

حجت‌الاسلام طباطبایی در ادامه با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه برای معرفی توانمندی‌های شهرستان تأکید کرد.

وی گفت: رسانه امروز در عرصه اطلاع‌رسانی و تحلیل نقش مهمی دارد و باید از این ظرفیت برای معرفی آداب‌ورسوم، مفاخر، ظرفیت‌های شهرستان، استعداد‌های جوانان و توانمندی‌های تولیدی و صنعتی استفاده شود