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معاون وزیر راه و شهرسازی با هدف ارتقای مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه، از اجرای طرحهای توسعهای در مرز ریلی رازی برای افزایش ظرفیت ترانزیتی به ۶ میلیون تن در سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن و نماینده معین وزیر راه و شهرسازی، در بازدید میدانی از محور خوی–قطور–رازی و زیرساختهای ریلی مرز رازی، بر اهمیت راهبردی این مرز در تقویت کریدورهای بینالمللی تأکید کرد.
دکتر ذاکری با تشریح وضعیت موجود و هدفگذاری آتی گفت: «در حال حاضر ظرفیت جابهجایی بار در این مرز حدود یک تا یکونیم میلیون تن در سال است که با اجرای برنامههای توسعهای، این رقم به ظرفیت اسمی ۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت.»
مدیرعامل راهآهن با اشاره به اقدامات عمرانی در دست اجرا افزود: «توسعه ایستگاه رازی شامل افزایش خطوط ریلی، توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری و احداث ساختمان جدید اداری در دستور کار است. بهرهبرداری از خطوط جدید ایستگاه تا پایان شهریورماه برنامهریزی شده و عملیات احداث ساختمان جدید نیز بهزودی آغاز میشود.»
وی تحقق این هدف بزرگ را مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: «هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله گمرک، دامپزشکی و جهاد کشاورزی برای تسهیل ترانزیت و کاهش زمان تشریفات گمرکی، نقشی حیاتی در بهرهوری این مرز دارد.»
این بازدید که با حضور دادستان خوی، شهردار و مسئولان استانی انجام شد، بر شناسایی و رفع موانع پروژههای ریلی متمرکز بود تا با تکمیل این زیرساختها، مرز رازی به یکی از اصلیترین گلوگاههای ریلی اتصال ایران به اروپا تبدیل شود و زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری در منطقه شمالغرب کشور بیش از پیش فراهم گردد.