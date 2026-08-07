به گزارش سرویس شهروندخبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یکی از شهروندان در پیامی با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در دهه اول مردادماه خبر داد گفته است: امروز که ۱۶ مرداد ماه است ، هیچ خبری نیست و بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشکلات کاری و سربازی دارند و از اعلام نشدن نتایج آزمون دکترا ناراضی اند .

این شهروندخبرنگار با بیان اینکه اعلام نتایج اولیه آزمون هم با تاخیر بود و اکنون نیز کوچکترین خبری یا اعلامی از زمان تقریبی یا دقیق اعلام نتایج منتشر نکرده اند، اعلام سریع تر نتایج را درخواست کرده است.







