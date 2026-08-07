به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طرح ساخت انبوه مسکن در کشور با عنوان «نهضت ملی مسکن» آغاز شد. این طرح قرار بود هر سال یک میلیون ایرانی را خانه‌دار کند، اما طبق آمار، در طی مجموع سه سال، تنها کمی بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در این طرح به مراحل پایانی و بهره‌برداری رسید. موضوعی که شهروند خبرنگار ما با هم با ارسال پیامی از اجرایی نشدن طرح در شیراز گله کرده و رسیدگی به ان را خواستار شده است.

متن پیام شهروند خبرنگار:

حدود چهار سال و نیم از متقاضیان مسکن ملی شهید دوران کرونی مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ دریافت کردند اما هنوز طرح در مرحله فنداسیون است. شرکت پیمانکار، طرح را رها کرده و هیچ ارگانی هم جوابگوی مردم نیستند. طرح هایی که با ما واریزی داشتند دو بلوک هم تحویل داده‌اند الان پیام واریز ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ آمده ما با این شرایط اقتصادی و گرفتاری باید به کجا رجوع بکنیم.