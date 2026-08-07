به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حسین فرازمند، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، گفت: نرم‌افزار «مزرعه من» با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای اتصال تمامی خدمات و بازیگران زنجیره ارزش کشاورزی طراحی شده است.

او با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در بخش کشاورزی، افزود که همکاری با شرکت‌های توانمند فناوری، از جمله همراه اول، برای اجرای طرح‌های ملی در این مسیر آغاز شده است. وی همچنین از راه‌اندازی نخستین دستیار هوشمند و سخنگوی بخش کشاورزی که مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده، خبر داد.

فرازمند با تبیین قابلیت‌های این نرم‌افزار، تصریح کرد که «مزرعه من» با اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، از تأمین نهاده و تولید گرفته تا بازار، خدمات مالی و کشت قراردادی، دسترسی کشاورزان و فعالان این بخش را به مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز در یک بستر هوشمند فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات در پایان خاطرنشان کرد که این نرم‌افزار با عبور از ارائه خدمات پراکنده و حرکت به سمت یک زیست‌بوم یکپارچه دیجیتال، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ارائه خدمات هدفمندتر به بخش کشاورزی کشور را فراهم خواهد کرد.