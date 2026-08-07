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وزیرآموزش و پرورش در پیامی، درگذشت زنده یاد دکتر علی قائمی امیری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علیرضا کاظمی با تکریم جایگاه مرحوم دکتر قائمی امیری در عرصه تعلیم و تربیت و تاثیر وی بر ارتقاء کیفیت آموزش در کشور، آثار به جا مانده از مرحوم قائمی امیری را گنجینه علوم تربیتی نسلهای مخلف دانست.
متن پیام وزیرآموزش و پرورش به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر درگذشت استاد فرهیخته و حکیم تربیت، زندهیاد «دکتر علی قائمی امیری»، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه فرهنگی کشور شد.
این استاد فرزانه، نه تنها در کسوت شریف معلمی، بلکه در جایگاه پژوهشگری دغدغهمند، ثابت کرد که تعلیم و تربیت، فراتر از آموزشِ کتابهای درسی، حفظِ گنجینههای فکری و اخلاقی یک ملت است.
معلمی که با قلم، اندیشه و کلام خود، در مسیر اعتلای تعلیم و تربیت ایران اسلامی گام برداشت، به مصداق آیه شریفه «وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ»، در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد شد و آثار او، راهنمای مسیرِ شاگردان و پژوهشگرانِ آیندهی این سرزمین خواهد ماند.
اینجانب، فقدان این آموزگار وارسته را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه شریف فرهنگیان، تسلیت عرض مینمایم. از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. بیتردید، نام و یادِ این معلمِ دلسوز، همواره در دفتر افتخارات دستگاه تعلیم و تربیت کشور زنده خواهد ماند.