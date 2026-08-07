یادواره سردار شهید حاج مصطفی ردائی‌بور، از فرماندهان لشکر ۱۳ امام حسین(ع)، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم برگزار شد.

عکاس : عطیه جویره