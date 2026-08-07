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بزرگداشت سردار شهید مصطفی ردائی‌بور

یادواره سردار شهید حاج مصطفی ردائی‌بور، از فرماندهان لشکر ۱۳ امام حسین(ع)، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مردم برگزار شد.
عکاس :عطیه جویره
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
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برچسب ها: شهدا ، اصفهان ، شهید
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