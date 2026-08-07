به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ قاتل «محسن اسدی» قهرمان مشهدی کراسفیت کشور که پس از ارتکاب قتل با سلاح گرم در شهریورماه سال گذشته متواری شده بود، پس از هماهنگی با بازپرس ویژه قتل مشهد و با دستور قاطع و نظارت مستقیم بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، در یک عملیات اطلاعاتی و غافلگیرانه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی، جلب و دستگیر شد.

این متهم که از زمان وقوع جنایت تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار داشت، پس از ماه‌ها اقدامات اطلاعاتی، رصد‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر، سرانجام در عملیات مشترک و هدفمند پلیس آگاهی دستگیر و برای ادامه تحقیقات، انجام تشریفات قانونی و اعزام به مرجع قضایی صادرکننده دستور در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

در جریان تحقیقات اولیه، متهم محل رهاسازی سلاح مورد استفاده در ارتکاب جنایت را اعلام کرده است و در همین راستا، اقدامات تخصصی برای کشف سلاح، تکمیل ابعاد پرونده و همچنین شناسایی و برخورد قانونی با افرادی که در مخفی کردن و فراری دادن وی نقش داشته‌اند، با دستور مقام قضایی در دستور کار قرار گرفته است.