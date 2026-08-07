مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«روزنامه اکسپرس»
- نخست وزیر پاکستان در راس هیئت بلندپایه همراه با فرمانده ارتش به عربستان سفر کرد
- ارتش پاکستان ۱۲ تروریست موسوم به فتنه الخوارج را در ایالت خیبرپختونخوا به هلاکت رساند
- انتقاد شدید رئیس تیم مذاکراتی ایران از ترامپ: آمریکاییها باید حقایق زمینی و منطقهای را بپذیرند
- ایران: در صورت حمله آمریکا به نیروگاههای برق کشور، تمام منطقه در تاریکی فرو خواهد رفت
«روزنامه جنگ»
- تعداد پروندههای توهین به مذاهب اسلامی در پاکستان بطور قابل توجهی کاهش یافته است
- عصبانیت ترامپ از کمبود موشکهای دفاعی در جنگ علیه ایران
- دولت اسلام آباد بار دیگر آمادگی خود برای مذاکرات با حزب تحریک انصاف و هواداران عمران خان را اعلام کرد
- دادگاه اسلام آباد پرونده مربوط به حبس انفرادی عمران خان و همسرش در زندان را بررسی کرد
- منابع: نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان امروز برگزار میشود
«دنیا نیوز»
- وزیر دفاع سومالی با فرمانده ارتش پاکستان پیرامون تقویت همکاریهای نظامی دیدار و گفتوگو کرد
- تاکید وزیر انرژی پاکستان بر افزایش واردات برق از ایران طی دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد
- ارتش پاکستان در عملیات خود جسد ۷ کوهنورد خارجی دیگر در ارتفاعات شمالی این کشور را کشف کرد
- درخواست رهبران محلی و سیاسی ایالت بلوچستان برای انحلال پارلمان محلی
- ۲ نظامی اسرائیلی در درگیری با نیروهای حزب الله به هلاکت رسیدند
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز:
گزارش مربوط به واگذاری شرکت هواپیمایی «ایزیجت» به یک شرکت سرمایهگذاری آمریکایی در صفحه اول این روزنامه قرار گرفته است.
گاردین:
تازهترین جزئیات درباره «جیسون آردا»، استاد سابق دانشگاه کمبریج، را منتشر کرده است؛ فردی که متهم به سرقت علمی و ادعاهای دروغین درباره دستاوردهای پژوهشی خود شده است. او این ادعاها را تکذیب کرده، اما این هفته از سمت خود در دانشگاه استعفا داد.
آی پیپر:
تمامی دریاچهها، رودخانهها، کانالهای آب و مخازن سدهای انگلستان به «مواد شیمیایی ماندگار» (تجزیهناپذیر) و میکروپلاستیکها آلوده شدهاند.
دیلی میرور:
گزارشی درباره دادگاه مردی منتشر کرده است که متهم شده «اندرو مونتباتن-ویندسور» (برادر شاه و عضو مغضوب خاندان سلطنتی) را در نزدیکی اقامتگاه جدیدش تعقیب کرده است.
دیلی اکسپرس:
گزارش میدهد: طبق طرح جنجالی دولت برای کاهش تراکم زندانها، اعضای گروههای سازمانیافته سوءاستفاده از کودکان که به آزار جنسی محکوم شدهاند، زودهنگام از زندان آزاد خواهند شد. این در حالی است که نخستوزیر تأکید کرده متجاوزان و مرتکبان جرایم سنگین آزار جنسی کودکان مشمول این طرح نخواهند بود.
دیلی میل:
به بررسی برنامههای حزب محافظهکار برای ممنوعیت واگذاری مسکن دولتی به اتباع خارجی و اختصاص این منازل به خانوادههای بریتانیایی پرداخته است.
دیلی تلگراف:
«کمی بادنوک»، رهبر حزب محافظهکار، متعهد شده است بیش از ۲۳۰ هزار نفر از اتباع غیر عضو اتحادیه اروپا را از منازل دولتی تخلیه کرده و ثبت قرارداد اجاره جدید برای اتباع خارجی را ممنوع کند تا برای ۱.۳ میلیون خانوار بریتانیاییِ در صف انتظار، مسکن خالی فراهم شود.
تایمز:
یکپنجم از وامهای دانشجویی به شهروندان غیربریتانیایی اختصاص مییابد؛ امری که میتواند در صورت خروج این افراد از کشور و امتناع از بازپرداخت، میلیاردها پوند به مالیاتدهندگان خسارت بزند.
عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
افزایش قیمت نفت همزمان با افت شاخص سهام
لازم نیست پنهان شوید: شناسنامههای تایلندی و کار قانونی به پناهندگان میانمار امید میدهد
• تمپو اندونزی
دلیل کاهش اخیر بیکاری در جاکارتا چیست؟
ارزش تراکنشهای دیجیتال در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ۱۰۰ درصد افزایش یافت
• اج مالزی
مالزی به دنبال محافظت از زمینهای کشاورزی در برابر هوش مصنوعی و رونق تراشهسازی
گزارش ویژه: تلاش مالزی برای تبدیل شدن به قطب بستهبندی پیشرفته
• نیو استریت تایمز
مالزی تجاوزهای اسرائیل در مسجدالاقصی و شهرکسازیهای غیرقانونی را محکوم کرد
مالزی و ویتنام در بحبوحه چالشهای منطقهای، روابط دفاعی خود را تقویت میکنند
• استار مالزی
زمین لرزهای به بزرگی ۵.۸ ریشتر هالماهرا در اندونزی را لرزاند
شش نفر در فیلیپین در پی بارش شدید باران به دلیل طوفان میمی جان خود را از دست دادند
• استریت تایمز
آتشسوزی حداقل ۶۰ هکتار از پارک ملی کوه برومو اندونزی را نابود کرد
ژاپن با نزدیک شدن طوفان دلفین دستور تخلیه منازل و لغو ۵۰۰ پرواز را صادر کرد
ترامپ میگوید فکر میکند جنگ با ایران «خیلی زود» پایان خواهد یافت
• فری مالزیاتودی
حملات موشکی حوثیها ۵۸ نفر از نیروهای دولتی یمن تحت حمایت عربستان را کشت
اوگاندا مجوز استقرار نیرو در غزه را طبق طرح خلع سلاح صادر کرد.
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
عناوین اصلی روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- هشت کشور عربی و اسلامی بار دیگر مخالفت خود را با آوارگی فلسطینیان اعلام کردند
- کارشناسان: بیانیهها برای متوقف کردن تشدید تنشها از سوی اسرائیل کافی نیستند؛ به تاکتیکهای فشار نیاز است
- گاردین:
اولین قرارداد بازسازی غزه مربوط به تأسیس یک پایگاه نظامی برای یک نیروی دولتی تحت فرماندهی مراکش است
- مصر و بحرین بر لزوم حل بحرانها از طریق گفتوگو تأکید کردند
- یک لایحه آمریکایی، اتحاد نظامی با اسرائیل را از نو تعریف خواهد کرد
- نیویورک تایمز: نگرانیها در مورد اجازه ادغام ارتش اسرائیل با پنتاگون؛ مخالفان: این امر حاکمیت واشنگتن را تهدید میکند
- از جهادگرایان تا چپگرایان؛ تغییر اولویتهای واشنگتن در مبارزه جهانی علیه تروریسم
:روزنامه الشروق
- ترامپ کمبود مهمات در آمریکا را تکذیب کرد؛ ایران با عمان در مورد تنگه هرمز به توافق رسید
- یک مقام ایرانی: تنگه هرمز تا پایان تهدیدها بسته خواهد ماند
- پاکستان تلاشهای ما برای رسیدن به یک راهحل جامع و پایدار ادامه دارد
- نخست وزیر: ما ذخایر کالایی کافی برای یک سال داریم
- یک شهید و چند زخمی در لبنان طی حملات اسرائیل و کشته شدن دو سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار بمب دستساز
- چهار هزار مورد نقض آتشبس در غزه توسط اسرائیل طی ۳۰۰ روز
- وزارت نفت مصر پس از چهار سال وقفه، عملیات حفاری در میدان نفتی برکه در استان اسوان را از سر گرفت
روزنامه الیوم السابع
- وزرای خارجه عرب: هدف قرار دادن بیمارستانها در نوار غزه نقض آشکار قوانین بینالمللی است
- توافق قریبالوقوع بین تهران و مسقط در مورد هرمز
- واشنگتن تحریمهای سه نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را لغو کرد
- دو سرباز اسرائیلی کشته و چهار تن زخمی شدند؛ یک شهید و ۲۰ زخمی در خشونتآمیزترین حملات اسرائیل از زمان توافق چارچوبی با لبنان
روزنامه الجمهوریه
- اجلاس سران مصر و بحرین در شهر جدید العلمین
- پیشرفت در مذاکرات هرمز
- تلاشهای دیپلماتیک فشرده؛ ترامپ: توافق را بر جنگ ترجیح میدهم
- بندر دمیاط در اوج فعالیت دریایی؛ ۱۸ کشتی وارد و خارج شدند و ۴۱۰۰۰ تن کالا صادر شد
- کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه دوم به ۵.۸ درصد
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
عناوین مهم مطبوعات ترکیه
ینی بیرلیک (Yeni Birlik)
🔹 وزیر دادگستری: تا روشن شدن همه ابعاد پرونده ترور اوغور مومجو، هیچ نقطه تاریکی باقی نخواهد ماند.
دیلی صباح (Daily Sabah)
🔹 هاکان فیدان: ادغام ی. پ. گ در ساختار دولت سوریه، کلید امنیت ترکیه است.
میلات (Milat)
🔹 با پایان تروریسم، دوران رونق و برکت آغاز میشود.
ینیشفق (Yeni Şafak)
🔹 برای تأمین امنیت مدارس، ۳۰ هزار نیروی حفاظت ویژه استخدام میشوند.
آیدینلیک (Aydınlık)
🔹 حزب وطن، طرح «قانون عفو» خود را راهحل قطعی معرفی کرد.
جمهوریت (Cumhuriyet)
🔹 افشای محتوای پرونده؛ درخواست برای لغو مصونیت نمایندگان و هشدار درباره نقض اصل محرمانگی.
اورنسل (Evrensel)
🔹 کارگران و نیروهای صلحطلب باید مبارزه مشترک خود را متحد کنند.
فوتوماچ (Fotomaç)
🔹 محمد صلاح با امضای قرارداد رسمی به ترابزوناسپور پیوست.
قرار (Karar)
🔹 حتی غواصان نیز در ماجرای پنهانکاری این پرونده نقش داشتهاند.
ترکیه (Türkiye)
🔹 به پ. ک. ک دو ماه فرصت داده شد تا سلاحها و تجهیزات خود را در شمال عراق تحویل دهد.
ترکگون (Türkgün)
🔹 ترکیه وارد مرحله «همبستگی ملی» شد.
ینی آسیا (Yeni Asya)
🔹 ترکیه دیگر نباید هزینه تروریسم را بپردازد.
بیرگون (BirGün)
🔹 اتهام برای مخالفان، امتیاز برای وابستگان به حزب حاکم؛ انتقاد از استاندارد دوگانه دستگاه قضایی.
اکسیژن (Oksijen)
🔹 به جای دموکراسی، حکومت هوش مصنوعی؟
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
عناوین مهم و پربازدید امروز رسانههای آمریکا:
نیویورکتایمز
🔺ترامپ فرمانهای اجرایی مربوط به اعطای شهروندی از طریق تولد را امضا کرد
این دستورات پس از آن صادر میشود که دیوان عالی کشور در ۳۰ ژوئن حکم داد که تلاشهای قبلی رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به شهروندی از طریق تولد، خلاف قانون اساسی است.
🔺جنگ ایران و اوکراین فقط بر سر انرژی نیست، بلکه جنگهایی است که انرژی را هدف قرار داده است.
تا همین اواخر، حمله به زیرساختهای انرژی غیرنظامی غیرقابل قبول بود. اما پویایی جنگ مدرن این وضعیت را تغییر داده است.
🔺عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند
این توافق، حمله به هر یک از این سه کشور را به عنوان حمله به همه آنها تلقی میکند. عربستان سعودی اخیراً با حملات پهپادی و موشکی مواجه شده است که متحدان ایران در یمن و عراق را مسئول آن دانسته است.
واشنگتنپست
🔺نماینده اندی اوگلز، متحد سرسخت ترامپ، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه در تنسی شکست خورد
این رئیس جمهور فعلی با تحقیقات مالی در مورد مبارزات انتخاباتی و انتقادات شدید به دلیل لفاظیهای ضد اسلامی روبهرو شده بود. او در مقابل چارلی هچر، که این هفته توسط فرماندار بیل لی تأیید شده بود، شکست خورد.
🔺شرکت فریدوم فیول (Freedom Fuel) که ترامپ از آن تمجید میکند، بنزین ارزان میفروشد. اما چگونه؟
با وجود افزایش قیمتهای اخیر، این شرکت مرموز هنوز هم در ۲۹ ایستگاه در سراسر فیلادلفیا و نیوجرسی تخفیف قابل توجهی ارائه میدهد.
🔺ترامپ تلاش جدیدی را برای پایان دادن به حق شهروندی از طریق تولد آغاز میکند
رئیس جمهور فرمانهای اجرایی را امضا کرد که کودکان متولد شده از «دشمنان بیگانه»، لابیگران خارجی یا گردشگران را هدف قرار میدهد. این فرمانها محدودیتهای اعمال شده توسط دیوان عالی کشور را به بوته آزمایش میگذارند.
رویترز
🔺عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در بحبوحه تشدید آشفتگی در خاورمیانه، متعهد به دفاع مشترک شدند
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند و متحدان سنی مذهب ایالات متحده را که از آتشسوزی منطقهای که منجر به شلیک موشک به صادرکنندگان نفت خلیج فارس شده، نگران هستند، به عقد یکدیگر درآوردند.
🔺ترامپ با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، ۲۱ نبرد متوالی در دادگاه برای فهرست رأیدهندگان ایالتی را باخت
با توجه به اینکه جمهوریخواهان از اکثریت ناچیزی در هر دو مجلس کنگره دفاع میکنند، دولت ترامپ تلاش گستردهای را برای گسترش نظارت فدرال بر انتخابات پیش از انتخابات میاندورهای سوم نوامبر آغاز کرده است.
🔺یک مقام سعودی میگوید عربستان سعودی انتظار حمله قریب الوقوع دو جانبه از سوی اتحادیه ایران دارد.
ک مقام ارشد سعودی گفت که عربستان سعودی انتظار حملات هماهنگ قریبالوقوع از سوی شبهنظامیان عراقی در شمال این کشور خلیج فارس و از سوی حوثیهای یمن از جنوب، تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، را دارد.
آسوشیتدپرس
🔺پس از حکم دادگاه عالی، ترامپ دوباره تلاش میکند تا حق شهروندی را محدود کند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که بار دیگر در تلاش برای محدود کردن شهروندی حق تولد در ایالات متحده است او دو اقدام اجرایی در مورد مهاجرت را امضا کرد.
🔺توافق با ایران بر سر تنگه هرمز ممکن است مستلزم سازش ترامپ باشد
برای دستیابی به توافقی با ایران که تنگه هرمز از نظر اقتصادی حیاتی را بازگشایی میکند، ممکن است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیاز به انجام کاری غیرعادی داشته باشد - مصالحه.
🔺ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی یک قرارداد دفاعی متقابل امضا کردند
پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی متقابل امضا کردند. این معامله به این معنی است که حمله مسلحانه به یکی حمله به همه تلقی میشود.
د هیل
🔺سوء استفاده، اتهامات آزار و اذیت پیام میان دورهای جمهوری خواهان را تهدید میکند
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان با سردرد سیاسی ناخوشایندی روبهرو هستند، زیرا مجموعهای از اتهامات سوء استفاده یا آزار و اذیت شامل چندین قانونگذار جمهوری خواه، پیام میان دورهای حزب را چند ماه قبل از انتخابات نوامبر پیچیدهتر میکند.
🔺اقدام ایران برای مسدود کردن محمولههای آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز
رسانههای دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که تهران میتواند مانع از عبور محمولههای ایالات متحده و اسرائیل از تنگه هرمز تحت سرمایهگذاری مشترک خود با عمان برای بازگشایی آبراه حیاتی به روی ترافیک تجاری شود.
🔺بازپرداخت تعرفهها باعث افزایش درآمد سه ماهه برخی از بزرگترین شرکتهای آمریکایی میشود
سه ماهه اخیر دولت ترامپ را در بر گرفت و بخش عمدهای از ۱۰۰ میلیارد دلاری را که تاکنون بازگردانده شده بود، بازگرداند. این به بسیاری از شرکتها کمک میکند تا درآمد خود را گزارش کنند.
والاستریتژورنال
🔺اطلاعات آمریکا: پوتین میتواند با یک حمله محدود، عزم ناتو را محک بزند
این ارزیابی جدید، پیشبینیهای گذشته مبنی بر اینکه رهبر روسیه در طول جنگ اوکراین، ناتو را تحریک نخواهد کرد، بهروزرسانی میکند.
🔺دومین جمهوریخواه با بلانش مخالفت خواهد کرد و تایید صلاحیت را به رسانهها واگذار خواهد کرد
سناتور لیزا مورکوفسکی به سناتور سوزان کالینز پیوست و گفت که به تاد بلانش، نامزد دادستان کل، رأی نخواهد داد.
🔺فرمانهای اجرایی مربوط به اعطای شهروندی از طریق تولد را امضا کرد
این دستورات پس از آن صادر میشود که دیوان عالی کشور تلاش قبلی رئیس جمهور برای محدود کردن شهروندی از طریق تولد را رد کرد.
فاکسنیوز
🔺رئیسجمهور ایران فشار خارجی را مقصر میداند، زیرا کارشناس هشدار میدهد که اقتصاد رژیم به نقطه شکست نزدیک میشود
گزارشهای ایرانیهایی که نان، پنیر و گوشت از سوپرمارکتها میدزدند، با تورم مواد غذایی بیش از ۱۱۲ درصد همخوانی دارد که ترس از نقطه شکست را افزایش میدهد
🔺ژنرال کین این سوال را مطرح میکند که آیا میتوان به پاکستان، عربستان سعودی و قطر در مذاکرات ایران اعتماد کرد؟
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
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عناوین اصلی رسانههای فرانسه
فرانس انفو
– بازگشایی تنگه هرمز دیگر به آمریکا بستگی دارد. ایران، توافق با عمان درباره این تنگه را تایید کرد.
لزکو
– فعالیت صنعتی فرانسه به صورت غیرمنتظره به نفس نفس افتاده است.
– دولت غارتگر که قادر نیست هزینههای گزاف خود را اصلاح کند، ثروتمندهای بیشتری تولید میکند. امور مالی دولتی در فرانسه هر روز وخیم تر، نظام سیاسی ناکارآمد، و تنها کارکرد دولت، برداشت از خزانه و افزایش هزینههای عمومی است.
ون مینوت
– لایحه بودجه ۴۳۶ میلیارد یورویی نظامی بدون هیچ قید و شرطی، از طرف قانون اساسی فرانسه تایید شده است؛ احزاب چپ با آن مخالفند.
لوموند
– توقف اجباری نیروگاههای هستهای در اروپا به علت گرما و خشکسالی، شبکههای تامین برق را تحت فشار قرار داده است.
فروم میلیتر
– حد نصاب جدید غول اروپایی سازنده موشک کرول، با سفارش نجومی ۴۸ میلیارد یورویی؛ سرمایه گذاری ۵ میلیارد یورویی برای گسترش MBDA (متعلق به فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا که رتبه نخست صنعت هوا-فضا و نظامی اروپا است)
اکسپرس
مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان
– چرا واشنگتن تهدید کرد برای سفیر آینده فرانسه مانع تراشی میکند