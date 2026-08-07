عناوین مهم و پربازدید امروز رسانه‌های آمریکا :

نیویورک‌تایمز

🔺ترامپ فرمان‌های اجرایی مربوط به اعطای شهروندی از طریق تولد را امضا کرد

این دستورات پس از آن صادر می‌شود که دیوان عالی کشور در ۳۰ ژوئن حکم داد که تلاش‌های قبلی رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به شهروندی از طریق تولد، خلاف قانون اساسی است.

🔺جنگ ایران و اوکراین فقط بر سر انرژی نیست، بلکه جنگ‌هایی است که انرژی را هدف قرار داده است.

تا همین اواخر، حمله به زیرساخت‌های انرژی غیرنظامی غیرقابل قبول بود. اما پویایی جنگ مدرن این وضعیت را تغییر داده است.

🔺عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند

این توافق، حمله به هر یک از این سه کشور را به عنوان حمله به همه آنها تلقی می‌کند. عربستان سعودی اخیراً با حملات پهپادی و موشکی مواجه شده است که متحدان ایران در یمن و عراق را مسئول آن دانسته است.

واشنگتن‌پست

🔺نماینده اندی اوگلز، متحد سرسخت ترامپ، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در تنسی شکست خورد

این رئیس جمهور فعلی با تحقیقات مالی در مورد مبارزات انتخاباتی و انتقادات شدید به دلیل لفاظی‌های ضد اسلامی رو‌به‌رو شده بود. او در مقابل چارلی هچر، که این هفته توسط فرماندار بیل لی تأیید شده بود، شکست خورد.

🔺شرکت فریدوم فیول (Freedom Fuel) که ترامپ از آن تمجید می‌کند، بنزین ارزان می‌فروشد. اما چگونه؟

با وجود افزایش قیمت‌های اخیر، این شرکت مرموز هنوز هم در ۲۹ ایستگاه در سراسر فیلادلفیا و نیوجرسی تخفیف قابل توجهی ارائه می‌دهد.

🔺ترامپ تلاش جدیدی را برای پایان دادن به حق شهروندی از طریق تولد آغاز می‌کند

رئیس جمهور فرمان‌های اجرایی را امضا کرد که کودکان متولد شده از «دشمنان بیگانه»، لابی‌گران خارجی یا گردشگران را هدف قرار می‌دهد. این فرمان‌ها محدودیت‌های اعمال شده توسط دیوان عالی کشور را به بوته آزمایش می‌گذارند.

رویترز

🔺عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در بحبوحه تشدید آشفتگی در خاورمیانه، متعهد به دفاع مشترک شدند

عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند و متحدان سنی مذهب ایالات متحده را که از آتش‌سوزی منطقه‌ای که منجر به شلیک موشک به صادرکنندگان نفت خلیج فارس شده، نگران هستند، به عقد یکدیگر درآوردند.

🔺ترامپ با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، ۲۱ نبرد متوالی در دادگاه برای فهرست رأی‌دهندگان ایالتی را باخت

با توجه به اینکه جمهوری‌خواهان از اکثریت ناچیزی در هر دو مجلس کنگره دفاع می‌کنند، دولت ترامپ تلاش گسترده‌ای را برای گسترش نظارت فدرال بر انتخابات پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آغاز کرده است.

🔺یک مقام سعودی می‌گوید عربستان سعودی انتظار حمله قریب الوقوع دو جانبه از سوی اتحادیه ایران دارد.

ک مقام ارشد سعودی گفت که عربستان سعودی انتظار حملات هماهنگ قریب‌الوقوع از سوی شبه‌نظامیان عراقی در شمال این کشور خلیج فارس و از سوی حوثی‌های یمن از جنوب، تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، را دارد.

آسوشیتدپرس

🔺پس از حکم دادگاه عالی، ترامپ دوباره تلاش می‌کند تا حق شهروندی را محدود کند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که بار دیگر در تلاش برای محدود کردن شهروندی حق تولد در ایالات متحده است او دو اقدام اجرایی در مورد مهاجرت را امضا کرد.

🔺توافق با ایران بر سر تنگه هرمز ممکن است مستلزم سازش ترامپ باشد

برای دستیابی به توافقی با ایران که تنگه هرمز از نظر اقتصادی حیاتی را بازگشایی می‌کند، ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیاز به انجام کاری غیرعادی داشته باشد - مصالحه.

🔺ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی یک قرارداد دفاعی متقابل امضا کردند

پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی متقابل امضا کردند. این معامله به این معنی است که حمله مسلحانه به یکی حمله به همه تلقی می‌شود.

د هیل

🔺سوء استفاده، اتهامات آزار و اذیت پیام میان دوره‌ای جمهوری خواهان را تهدید می‌کند

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان با سردرد سیاسی ناخوشایندی رو‌به‌رو هستند، زیرا مجموعه‌ای از اتهامات سوء استفاده یا آزار و اذیت شامل چندین قانونگذار جمهوری خواه، پیام میان دوره‌ای حزب را چند ماه قبل از انتخابات نوامبر پیچیده‌تر می‌کند.

🔺اقدام ایران برای مسدود کردن محموله‌های آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز

رسانه‌های دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که تهران می‌تواند مانع از عبور محموله‌های ایالات متحده و اسرائیل از تنگه هرمز تحت سرمایه‌گذاری مشترک خود با عمان برای بازگشایی آبراه حیاتی به روی ترافیک تجاری شود.

🔺بازپرداخت تعرفه‌ها باعث افزایش درآمد سه ماهه برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی می‌شود

سه ماهه اخیر دولت ترامپ را در بر گرفت و بخش عمده‌ای از ۱۰۰ میلیارد دلاری را که تاکنون بازگردانده شده بود، بازگرداند. این به بسیاری از شرکت‌ها کمک می‌کند تا درآمد خود را گزارش کنند.

وال‌استریت‌ژورنال

🔺اطلاعات آمریکا: پوتین می‌تواند با یک حمله محدود، عزم ناتو را محک بزند

این ارزیابی جدید، پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر اینکه رهبر روسیه در طول جنگ اوکراین، ناتو را تحریک نخواهد کرد، به‌روزرسانی می‌کند.

🔺دومین جمهوری‌خواه با بلانش مخالفت خواهد کرد و تایید صلاحیت را به رسانه‌ها واگذار خواهد کرد

سناتور لیزا مورکوفسکی به سناتور سوزان کالینز پیوست و گفت که به تاد بلانش، نامزد دادستان کل، رأی نخواهد داد.

🔺فرمان‌های اجرایی مربوط به اعطای شهروندی از طریق تولد را امضا کرد

این دستورات پس از آن صادر می‌شود که دیوان عالی کشور تلاش قبلی رئیس جمهور برای محدود کردن شهروندی از طریق تولد را رد کرد.

فاکس‌نیوز

🔺رئیس‌جمهور ایران فشار خارجی را مقصر می‌داند، زیرا کارشناس هشدار می‌دهد که اقتصاد رژیم به نقطه شکست نزدیک می‌شود

گزارش‌های ایرانی‌هایی که نان، پنیر و گوشت از سوپرمارکت‌ها می‌دزدند، با تورم مواد غذایی بیش از ۱۱۲ درصد هم‌خوانی دارد که ترس از نقطه شکست را افزایش می‌دهد

🔺ژنرال کین این سوال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان به پاکستان، عربستان سعودی و قطر در مذاکرات ایران اعتماد کرد؟