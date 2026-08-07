مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی بر ضرورت بهبود امکانات رفاهی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در مرز تمرچین پیرانشهر و تسهیل فرآیند ورود و خروج مسافران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه رضا حیدری، معاون گردشگری آذربایجان غربی، در راستای بررسی ظرفیت‌های گردشگری مرزی، از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، هیئت همراه از موکب‌های مستقر در مرز بازدید و با فعالان این بخش گفت‌و‌گو کردند، در این میان، موکب فرشته‌گان میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی برای تسهیل امور زائران و گردشگران راه‌اندازی شده است، مورد توجه قرار گرفت، این موکب علاوه بر خدمات رفاهی، به‌عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی چندزبانه (شامل ترکی استانبولی، انگلیسی و سایر زبان‌ها) برای راهنمایی گردشگران خارجی از کشور‌های همسایه نظیر ترکیه و جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کند.

مسلم شجاعی در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با زائران و گردشگران خارجی، ضمن بررسی مسیر‌های تردد و نیاز‌های آنها، بر لزوم بهبود امکانات رفاهی و تسهیل فرآیند ورود و خروج آنان تأکید کرد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور زائرانی که از مسیر‌های مختلف به سمت مرز‌های غربی می‌آیند، ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیاز‌های بین‌المللی یک اولویت است.

در ادامه این برنامه، هیئت بازدیدکننده با حضور مدیر پایانه مرزی تمرچین، جلسه‌ای را برای بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف برگزار کردند، همچنین از گذرگاه‌های ورودی و خروجی مرز بازدید شد تا وضعیت عملیاتی آنها ارزیابی شود.

در بخش پایانی این بازدید، مقرر شد با توجه به ضرورت ارتقای سطح اطلاع‌رسانی در مرز، دفتر اطلاع‌رسانی آذربایجان غربی در پایگاه گمرک تمرچین با حمایت‌های لازم از سوی مقامات مربوطه، از نظر کمی و کیفی توسعه یابد تا بتوان نقش موثرتری در معرفی جاذبه‌های استان به گردشگران بین‌المللی ایفا کرد.