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اداره کل هواشناسی گیلان از افزایش نسبی دما و گذر امواج ناپایدار و موقتی در برخی مناطق تا نیمههای هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان؛ گفت: هوای اول هفته گیلان صاف و آفتابی است و نقشههای هواشناسی از افزایش نسبی دما با احتمال گذر امواج ناپایدار در برخی مناطق و افزایش ابر و رگبار خفیف و پراکنده درهفته پیش رو حکایت دارد.
محمد دادرس بابیان اینکه دمای فعلی هوای رشت ۳۲ درجه سلسیوس با رطوبت ۱۰۰ درصدی است افزود: اسب وونی با ۱۵ درجه خنکترین و املش با ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.
وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا اواسط هفته آینده ادامه دارد گفت: از نیمههای هفته با کاهش نسبی دما، هوای استان خنکتر خواهد شد.
مدیرکل هوشناسی گیلان؛ افزود: دریای خزر در محدوده گیلان، با ارتفاع موج نیم متر تا ۸۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریانوردی و شنا، امروز با احتیاط و فردا مناسب پیش بینی شده است.