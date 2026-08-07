به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان؛ گفت: هوای اول هفته گیلان صاف و آفتابی است و نقشه‌های هواشناسی از افزایش نسبی دما با احتمال گذر امواج ناپایدار در برخی مناطق و افزایش ابر و رگبار خفیف و پراکنده درهفته پیش رو حکایت دارد.

محمد دادرس بابیان اینکه دمای فعلی هوای رشت ۳۲ درجه سلسیوس با رطوبت ۱۰۰ درصدی است افزود: اسب وونی با ۱۵ درجه خنک‌ترین و املش با ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا اواسط هفته آینده ادامه دارد گفت: از نیمه‌های هفته با کاهش نسبی دما، هوای استان خنک‌تر خواهد شد.

مدیرکل هوشناسی گیلان؛ افزود: دریای خزر در محدوده گیلان، با ارتفاع موج نیم متر تا ۸۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا، امروز با احتیاط و فردا مناسب پیش بینی شده است.