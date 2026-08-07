به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فریمان گفت: بهار زیرک، تنیس‌باز متولد سال ۱۳۹۵ و دانش‌آموز پایه پنجم، در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر بجنورد برگزار شد، با نمایش درخشان و کسب امتیاز کامل، به عنوان پدیده مسابقات شناخته شد و جایگاه نخست را تصاحب کرد.

مهدی ناصری افزود: این مسابقات با حضور ۲۷ بازیکن نوجوان از سراسر کشور، طی دو روز به صورت فشرده برگزار گردید.