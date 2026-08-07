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بهار زیرک، تنیسباز نوجوان شهرستان فریمان، مقام نخست مسابقات قهرمانی تنیس روی میز نوجوانان دختر کشور را در شهر بجنورد به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فریمان گفت: بهار زیرک، تنیسباز متولد سال ۱۳۹۵ و دانشآموز پایه پنجم، در این رقابتها که به میزبانی شهر بجنورد برگزار شد، با نمایش درخشان و کسب امتیاز کامل، به عنوان پدیده مسابقات شناخته شد و جایگاه نخست را تصاحب کرد.
مهدی ناصری افزود: این مسابقات با حضور ۲۷ بازیکن نوجوان از سراسر کشور، طی دو روز به صورت فشرده برگزار گردید.