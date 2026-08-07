آمادهسازی اراضی سایت مشکآباد گلمان ارومیه در مراحل پایانی
با سرعت گرفتن روند اجرای طرح ملی مسکن، سایت آمادهسازی شده «جوانی جمعیت» در مشکآباد گلمان، اکنون آماده پاسخگویی به نیاز ۲۸۰۰ متقاضی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
در پی بازدید مشترک پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه، از پیشرفت کار این پروژه، اعلام شد که عملیات آمادهسازی اراضی دقیقاً طبق برنامه و تا هفته دولت به پایان میرسد.
این پروژه که یکی از حلقههای مهم زنجیره تأمین مسکن در منطقه محسوب میشود، با هدف ساماندهی متقاضیان و ایجاد بستری مناسب برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است. اتمام عملیات آمادهسازی سایت مشکآباد، گامی مهم برای کاهش انتظار متقاضیان و ورود سریعتر به فاز ساختوساز است.