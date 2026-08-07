تیم‌های کانیار پلاس (سینا شو‌کتی – امیر علی قلعه نوی) و پیکان مشهد (پویا قصابیان – مهدی فرهادی) به دیدار نهایی والیبال ساحلی تور ملی بندر ترکمن راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن جام خزر خودرو ترکمن و صحرا تجارت قره قول که از ۱۴ مرداد در مجموعه ساحلی ترکمن آغاز شده است، امروز (جمعه ۱۶ مرداد) با معرفی تیم‌های اول تا سوم به پایان می‌رسد.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صبح امروز برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

پیکان مشهد ۲ – خزر خودرو یک

کانیار پلاس ۲ – شریف مارکت گنبد صفر

نتایج دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی نیز به قرار زیر است:

هیات والیبال بندرترکمن صفر – خزرخودرو ترکمن ۲

سرچیل بافق الف یک – شریف مارکت گنبد ۲

کانیار پلاس ۲ – شریف مارکت گنبد یک

خزر خودرو ترکمن یک – پیکان مشهد ۲

بدین ترتیب تیم‌های کانیار پلاس (سینا شو‌کتی – امیر علی قلعه نوی) و پیکان مشهد (پویا قصابیان – مهدی فرهادی) به دیدار نهایی تور ملی بندر ترکمن راه یافتند.

دیدار‌های رده بندی و فینال این مسابقات ساعت ۱۸ و ۱۹ عصر امروز پیگیری می‌شود تا تیم‌های اول تا سوم معرفی شوند.