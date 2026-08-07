عملیات اجرایی طرح مدیریت بازار مسکن و اجاره در جهت حمایت از زوجین جوان
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی، به همراه شهین جهانگیری، نماینده محترم مردم شریف ارومیه، از پروژههای عملیاتی «مسکن استیجار» در راستای اجرای قانون مدیریت بازار مسکن و اجاره بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی، به همراه سرکار خانم شهین جهانگیری، نماینده محترم مردم شریف ارومیه، از پروژههای عملیاتی «مسکن استیجار» در راستای اجرای قانون مدیریت بازار مسکن و اجاره بازدید کردند.
این طرح که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای نوپا و حمایت از زوجین جوان طراحی شده است، در دو فاز اجرایی برنامهریزی شده است. در فاز نخست، مقرر شده است ۱۰۱ واحد مسکونی جهت اجرای طرح خریداری شود. با توجه به پتانسیلهای موجود، برنامه توسعه این پروژه در فاز دوم به ۲۱۵ واحد خواهد رسید.
هدف اصلی از این طرح، بهرهمندسازی زوجین جوانی است که در پنج سال نخست ازدواج خود قرار دارند. این اقدام با هدف کنترل بازار اجاره و ایجاد ثبات در تامین مسکن، از جمله اولویتهای اصلی مدیریت راه و شهرسازی آذربایجان غربی در کنار حمایتهای پارلمانی است.