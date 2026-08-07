وی با اشاره به آمار خیره‌کننده حضور بیش از ۲۲ میلیون زائر در ایام اربعین و حضور ۳ میلیون نفر از زائران ایرانی، از صمیمیت و گرمای استقبال مردم عراق قدردانی کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به فضای معنوی اربعین امسال گفت: «این سفر با رنگ و بوی دیگری همراه بود؛ به برکت خون پاک امام شهید، شاهد استقبال بسیار گرم و صمیمانه مردم عراق بودیم. نصب پرچم ایران بر موکب‌های عراقی و حضور پررنگ نمادهای مقاومت، نشان از پیوند عمیق دو ملت داشت.»

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مدیران و مسئولان برای تسهیل سفر اربعین، خاطرنشان کرد : جابجایی بیش از ۷ میلیون زائر در طی مسیر رفت و برگشت، با مدیریت و شایستگی به انجام رسیده است.

پاسخ قاطع به مبلغان آشوب؛ فقر، مجوزی برای جنایت نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوعات امنیتی و قضایی روز پرداخت و با اشاره به اعدام برخی از اغتشاشگران که در فتنه دی‌ماه و جنگ‌های اخیر نقش مزدور دشمن را داشتند، از قوه قضاییه استقبال کرد.

وی در پاسخ به گروه‌هایی که با شعار «نه به اعدام» سعی در حمایت از مسببان آشوب دارند، تأکید کرد: «بسیاری از این افراد مشکل اقتصادی نداشتند و حتی اگر هم مشکل مالی داشتند، فقر هرگز مجوزی برای مزدور دشمن شدن و ارتکاب جنایت نیست. اجرای احکام قضایی برای جلوگیری از تکرار این جنایات و حفظ نظم جامعه ضروری است.»

تقابل میان «مقاومت» و «تسلیم» در سیاست خارجی

امام جمعه قزوین با تحلیل شرایط سیاسی منطقه، هشدار داد که نباید «مذاکره» را با «تسلیم» اشتباه گرفت.

وی اظهار داشت: «نقض مکرر تفاهم‌نامه‌ها نشان داد که نمی‌توان به دشمن اعتماد کرد و باید بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش رفت. ممکن است شنیدن زمزمه‌های تسلیم تحت نام صلح‌طلبی آزاردهنده باشد، اما باید دانست که مقاومت هزینه دارد، ولی تسلیم شدن در برابر دشمن، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر و جبران‌ناپذیر خواهد داشت.»

تأکید بر عفاف و مقابله با جنگ فرهنگی

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه سخنان خود، مسئله عفاف و حجاب را در خط مقدم جنگ فرهنگی دانست و از تشکیل «قرارگاه عفاف و حجاب» خبر داد.

وی با اشاره به نفوذ الگوهای غربی و بی‌بندوباری که منجر به فروپاشی خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق شده است، تأکید کرد که جامعه ایمانی ما باید با رعایت حدود الهی، از خود در برابر این توطئه‌ها محافظت کند.

امام جمعه قزوین افزود: «همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس خرمشهرهای تصرف شده را بازپس گرفتند، امروز نیز ما در جنگ فرهنگی با اتکا به توکل بر خدا و بسیج مردمی، باید خرمشهرهای فرهنگی خود را باز پس بگیریم.» وی با اشاره به آمار نگران‌کننده طلاق در ایران که به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، تأکید کرد : این وضعیت با شأن جامعه ایمانی و فرهیخته ما سازگار نیست.

حفظ وحدت ملی و احترام به نهادهای کشور

در پایان، امام جمعه قزوین بر ضرورت حفظ اتحاد و وحدت ملی تأکید کرد و گفت: «وحدت شکنی کردن، خط قرمز ماست. همچنین، احترام به مسئولان و نهادهای کشور از اصول مهم است و نباید اجازه داد گروه‌های مختلف با ایجاد تفرقه، بنیان‌های کشور را سست کنند.»

وی همچنین با یاد شهیدانی همچون شهید بابایی و شهید حسین لشگری، از بزرگانی که اسوه و الگو هستند تجلیل کرد و سالگرد تأسیس دانشگاه‌های علمی را نیز به فعالان این حوزه تبریک گفت.