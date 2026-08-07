شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار دوستانه دو تیم بایرن مونیخ و استون ویلا و از ساعت ۲۰:۳۰، رقابت فولام و کریستال پالاس را با گزارشگری نیما تاجیک و میثم مختاری و به صورت زنده پوشش می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در ادامه پوشش فوتبال‌های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، امروز جمعه ۱۶ مرداد از ساعت ۱۵:۳۰ تقابل بین تیم‌های استون ویلا از لیگ برتر انگلیس و بایرن مونیخ از لیگ بوندسلیگا را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

در ادامه نیز از ساعت ۲۰:۳۰ امشب دیدار فولام و کریستال پالاس از لیگ برتر انگلیس را با گزارشگری میثم مختاری و زنده پخش می‌کند.

بایرن مونیخ در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۶ گل خورده و ۳۹ گل به ثمر رسانده و استون ویلا نیز با همین تعداد بازی مجموعا ۱۶ گل خورده و ۲۸ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.