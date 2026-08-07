نشست هماهنگی برنامه سازان صداوسیمای کیش با نمایندگان دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط در منطقه آزاد کیش برای هماهنگی برگزاری مسابقه میدان دار در صدا و سیمای کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رویداد مسابقه میدان یار با هدف آمادگی مردم در بخش‌های آموزش‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای در میدان‌های سراسر کشور در محلات، شهرستان ها، استان و کشور برگزار می‌شود.

رویداد مسابقه میدان یار در رشته‌های دانش و مهارت‌های نظامی (کار با انواع سلاح، اطلاعات نظری)، خود امدادی و دگر امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای (رجز خوانی و پرچم گردانی، پلاکارد و شعار نویسی، تبلیغات و دست سازه‌های فرهنگی)، روایت میدان (تولید محتوای رسانه‌ای مرتبط با رویداد میدان یار) برگزار می‌شود.

شرکت در این رویداد برای تمامی علاقمندان و بدون محدودیت سنی در بخش‌های خانوادگی، خواهران و برادران مجاز است.

سطح اول رقابت‌های میدان شهر و روستا، سطح دوم رقابت‌های شهرستانی با حضور منتخبان میدان شهر و روستا‌های هر شهرستان و سطح سوم رقابت‌های استانی نیز با حضور منتخبان میدان شهرستان‌های استان در قالب مسابقه تلویزیونی برای پخش از سیمای هر استان برگزار خواهد شد.

سطح چهارم رقابت‌های ملی نیز با حضور منتخبان استان‌ها در سطح ملی و در قالب مستند مسابقه تلویزیونی برای پخش از شبکه‌های ملی صداوسیما برگزار خواهد شد.

گروه‌های برگزیده بر اساس رای دواران حاضر در محل برگزاری و رای مردمی انتخاب خواهند شد.

در مراحل مقدماتی از شرکت کنندگان قدردانی و به گروه‌های برتر جوایزی اهدا خواهد شد و در مراحل استانی و شهرستانی جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

نام نویسی برای شرکت در مسابقه مقدماتی از نیمه مرداد آغاز شده و رقابت در سطح مقدماتی از دهه سوم مرداد برگزار می‌شود.

علاقمندان برای نام نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های بسیج در محله‌ها و پایگاه‌های بعثت در میدان‌های شهر مراجعه کنند.

نشست هماهنگی رویداد مسابقه میدان یار با حضور تهیه کنندگان و برنامه سازان صداوسیما کیش با نمایندگان جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، نهاد امامت جمعه کیش، فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، ناحیه مقاومت بسیج و هیئت ورزش‌های همگانی کیش برگزار شد.