به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به همت سیمای استان‌ها و با مشارکت صداوسیمای مراکز استان‌ها تولید شده و با انعکاس مراحل برگزاری رقابت‌ها، حضور گروه‌های شرکت‌کننده و بخش‌های مختلف این رویداد، روند اجرای آن را در سراسر کشور به تصویر می‌کشد.

رویداد ملی «میدان‌یار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی، آموزش مهارت‌های میدانی و امدادی و تقویت سازماندهی و هماهنگی مردمی برگزار می‌شود و تصویری از رقابت، آموزش و فعالیت گروه‌های شرکت‌کننده را در قاب شبکه یک سیما به نمایش می‌گذارد.