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برنامه تلویزیونی «میدانیار» هر روز ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود و منتخبی از رقابتهای این رویداد ملی را که در استانهای مختلف کشور برگزار میشود، پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به همت سیمای استانها و با مشارکت صداوسیمای مراکز استانها تولید شده و با انعکاس مراحل برگزاری رقابتها، حضور گروههای شرکتکننده و بخشهای مختلف این رویداد، روند اجرای آن را در سراسر کشور به تصویر میکشد.
رویداد ملی «میدانیار» با هدف ارتقای آمادگی عمومی، آموزش مهارتهای میدانی و امدادی و تقویت سازماندهی و هماهنگی مردمی برگزار میشود و تصویری از رقابت، آموزش و فعالیت گروههای شرکتکننده را در قاب شبکه یک سیما به نمایش میگذارد.