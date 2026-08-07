به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به احتمال سرد بودن زمستان پیش‌رو، از مشترکان به‌ویژه مصرف‌کنندگان تجاری، صنعتی، خانگی و کشاورزی خواست که از هم‌اکنون برای تأمین و استفاده از سوخت جایگزین اقدام کنند.



هژبر جوادی با اشاره به پیش‌بینی‌ها درباره کاهش دما در فصل زمستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترکان برای تأمین سوخت دوم تأکید کرد و گفت: مصرف‌کنندگان، به‌ویژه مشترکان تجاری و صنعتی، مصرف‌کنندگان خانگی و بخش کشاورزی، باید از هم‌اکنون نسبت به تجهیز واحد‌ها و تأسیسات خود به سوخت جایگزین اقدام کنند.



وی افزود: با توجه به احتمال بروز موج‌های سرمای شدید در زمستان، مدیریت مصرف گاز و آمادگی برای استفاده از سوخت دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مشترکان نباید تأمین سوخت جایگزین را به روز‌های سرد سال موکول کنند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم کاهش دما بر میزان مصرف گاز، گفت: به ازای هر یک درجه کاهش دما در فصل زمستان، مصرف گاز استان حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد؛ موضوعی که ضرورت آمادگی مشترکان و مدیریت مصرف را دوچندان می‌کند.



وی از مشترکان خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه، بررسی تجهیزات گرمایشی و تأمین به‌موقع سوخت جایگزین، زمینه تداوم پایدار فعالیت‌ها در روز‌های سرد سال را فراهم کنند.