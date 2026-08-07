به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به همراه محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با حضور در شهرک صنعتی شمس‌آباد، از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده برای برق‌رسانی مجدد به واحد‌های صنعتی بازسازی‌شده و تأمین برق پایدار این شهرک صنعتی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت شبکه توزیع برق، روند برق‌رسانی به واحد‌های صنعتی بازسازی‌شده و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت هرچه سریع‌تر این واحد‌ها به چرخه تولید مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر نیرو بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی، ارتقای تاب‌آوری شبکه و تداوم تأمین برق مطمئن برای واحد‌های تولیدی تأکید کرد.