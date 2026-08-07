به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: این سوگواره در بخش‌های عمومی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون فرهنگ مقاومت و ایثار، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جبهه مقاومت، هیئات و روضه‌های خانگی، آئین‌های عزاداری محرم و صفر، فعالیت‌های جهادی و کمک‌های مومنانه، فرهنگ عاشورا، قرآن و عترت، امر به معروف و نهی از منکر، روایت رضوی و حماسه اربعین را مورد توجه قرار داده است.

سیدرسول موسوی نژادیان افزود:بخش عمومی سوگواره با محور کنشگری عاشورایی در فضای مجازی و تولید آثار صوتی، تصویری، گرافیکی و ادبی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با هشتگ‌های #مثلی_ال_یباع_مثله و #باید_برخاست در شبکه‌های اجتماعی منتشر و ثبت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: بخش حرفه‌ای نیز شامل تک عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه داستانی و مستند، پویانمایی، موشن‌گرافیک و نماهنگ است و آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان در آبان ۱۴۰۵ در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار خواهد شد.