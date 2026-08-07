معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:مجموع تولید دانه‌های روغنی کشور از محل کشت‌های پاییزه و بهاره به حدود ۳۵۰ هزار تن رسیده است.





مجید آنجفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت تولید انواع دانه‌های روغنی افزود: در دانه‌های روغنی که در طرح توسعه کشت آنها در کشور کار می‌کنیم، محصولات پاییزه مانند کلزا، گلرنگ و کاملینا را داریم که در حال برداشت هستند و در بسیاری از مناطق برداشت آنها به پایان رسیده است.

وی افزود: مجموع تولید ما از تولید پاییزه و بهاره حدود ۳۵۰ هزار تن است و سایر دانه‌های روغنی مانند کنجد، سویا، آفتابگردان روغنی، پنبه‌دانه و بادام‌زمینی نیز در گروه کشت‌های بهاره قرار دارند که در برخی استان‌ها در حال کشت و در برخی مناطق در حال برداشت هستند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کلزا مهم‌ترین محصول دانه روغنی کشور است، گفت: پیش‌بینی تولید کلزا حدود ۲۲۰ هزار تن بود که تقریباً امسال محقق شده است.

آنجفی افزود: بعد از کلزا، گلرنگ و کاملینا از مهم‌ترین دانه‌های روغنی کشت پاییزه هستند و در کشت‌های بهاره نیز سویا، کنجد، آفتابگردان روغنی و پنبه‌دانه قرار دارند.

سطح زیرکشت کلزا ۱۵۰ هزار هکتار است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره سطح زیرکشت دانه‌های روغنی اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت مربوط به کلزا است که حدود ۱۵۰ هزار هکتار در کشور کشت می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد مزارع کلزا افزود: یکی از مشکلات ما خلأ عملکرد در مزارع است؛ در برخی مزارع عملکرد حدود ۸۰۰ کیلوگرم است، در حالی که رکورد‌های تولید در کشور حتی به پنج تن در هکتار هم رسیده است.

مجید آنجفی تصریح کرد: اقلیم کشور و شرایط آب و هوایی باعث شده ریسک تولید محصولاتی مانند دانه‌های روغنی بالا باشد، زیرا ایجاد سطح سبز مناسب در پاییز، تأمین آب در زمان کشت و عبور از سرمای زمستان و آفات زیاد از عوامل مؤثر در عملکرد این محصولات است.

وی افزود: کشت کلزا، کشت مدیریت‌خواهی است و برای دستیابی به تولید مناسب باید مجموعه‌ای از روش‌های مدیریتی، آموزشی و فنی به کار گرفته شود تا بتوانیم یک کشت خوب داشته باشیم.

استان‌های پیشرو در تولید دانه‌های روغنی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به استان‌های دارای ظرفیت توسعه کشت دانه‌های روغنی گفت: استان‌هایی مانند گلستان، مازندران، گیلان، خوزستان، اردبیل، ایلام و فارس از جمله استان‌هایی هستند که توسعه کشت دانه‌های روغنی در آنها دنبال می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته اصرار داشتیم همه استان‌ها در توسعه این کشت مشارکت کنند، اما بررسی‌ها نشان داد باید تمرکز را بر استان‌هایی بگذاریم که ظرفیت و استعداد بیشتری دارند.

آنجفی همچنین با اشاره به توسعه کشت دیم دانه‌های روغنی گفت: در طرح پایداری تولید در دیمزارها، دانه‌های روغنی مانند کاملینا، گلرنگ و آفتابگردان نیز در تناوب کشت قرار گرفته‌اند که می‌تواند به افزایش بهره‌وری اراضی کمک کند.